 

Самодельные маски сдерживают вирусный аэрозоль даже при кашле

22.09.2020, 4:25, Разное


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Ранее некоторые исследования касались вопроса, как матерчатые маски задерживают аэрозольные капельки, содержащие вирусы. Авторы нового исследования утверждают, что при кашле, чихании и разговоре образуются сравнительно крупные капли, которые очень мало исследовались в контексте текущей пандемии. Поэтому существовал некоторый пробел в понимании защитной эффективности некоторых тканей.

Обычно аэрозолем называют взвесь из капель диаметром менее 5 микрометров. Но крупные капли тоже могут составлять проблему. Существует вероятность, что при большом ускорении они могут разбиваться о ткань маски и способствовать формированию вирусного аэрозоля в воздухе.

Ученые подчеркивают, что маски следует делать из дышащих тканей, поскольку в ином случае выдыхаемый воздух будет проходить не через маску, а вырываться сбоку. Для экспериментов они выбрали 11 дышащих тканей, которые есть в каждом доме (они используются для производства одежды, постельного белья, кухонных полотенец). Как хорошо ткани пропускают воздух, ученые проверили лабораторно.

Эффективность тканей в фильтрации капелек ученые испытывали при помощи специального генератора аэрозолей. Роль заменителя вирусов в эксперименте играли наночастицы соответствующего размера. Ученые подсчитывали количество наночастиц, проскакивающих через маски.

Оказалось, что все ткани хорошо задерживают аэрозоль, блокируют частицы размером 100 нанометров. Они были эффективны, когда ученые моделировали в эксперименте кашель, чихание и разговор. Даже при использовании в один слой они задерживали большое число частиц.

«В два или три слоя даже наименее плотные ткани – например, такие, как используются для производства футболок – блокируют аэрозоль также эффективно, как и обычная медицинская маска. В то же время, такая самодельная маска может оказаться более дышащей», – рассказал автор исследования профессор Тахер Саиф (Taher Saif) из Иллинойского университета.



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