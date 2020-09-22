Мнение: Наступление советского убожества

22.09.2020, 4:15, Разное

Повседневная жизнь состоит из обычных дел: походы в магазин, выбор товаров, приготовление еды, обсуждение новостей с семьей и друзьями. В последнее время одна тема «напрягает» постоянно, все время представая в разных обличьях. Причем волнует она все больше – и меня, и семью, и друзей… Речь о проблеме качества. Точнее – его постоянного снижения.

Падает качество всего, всех «товаров повседневного спроса», особенно если они «сделаны в РФ». С постоянной опаской приходится брать колбасу, пельмени и прочее: качество даже привычных брендов может падать внезапно и совершенно непредсказуемо – типа вчера еще было вполне приемлемо, а сегодня – в рот не возьмешь. Неуклонно катится вниз и качество сервиса: в московских супермаркетах уже давно никого не смущают очереди при том, что вокруг полно неработающих касс, вещи в химчистке могут задерживать неделями, телефон техподдержки домашнего Интернет-провайдера может быть занят наглухо часами и сутками.

Люди пожилые и опытные во всем этом безошибочно узнают приметы старого доброго «совка». Родовая черта советского строя – наплевательское отношение к потребителю, к КЛИЕНТУ – на глазах возрождается сегодня. Людям пожилого возраста сейчас даже как-то легче: они просто вспоминают свои советские навыки и заново привыкают относиться к очередям и хамству обслуживающего персонала как к некой неизбежной данности.

Иные реалии 90-х, особенно первой половины, сейчас вспоминаются почти как сон: было? Не было? Например, невиданный бум пивоварения – помните? Страна как-то особенно изголодалась именно по пиву, его вдруг начали варить везде, все время появлялись новые производители, новые марки. И оказалось, что – получается! Замечательное было пиво!

Новые товары появлялись постоянно. Магазины удивляли: казалось, из-под корки кое-где сохранившегося советского хамства на глазах проступало, «вылуплялось» совсем другое отношение к покупателю…

При Путине это все начало как-то незаметно «сворачиваться». Взять то же пиво: все «игроки» давно известны, новых не появляется, старые марки то и дело «сдуваются», и знатоки рыщут в поисках импортного. Нам говорят – а что вы, мол, хотите? Рынок «устоялся», ничего нового не ждите, теперь так будет всегда… Звучит почти как фраза из известного медицинского анекдота – Да у вас, батенька, рачок-с!»

Понятно, что нынешнее равнодушие к потребителю растет из того же корня, что и в «совке». Имя ему – монополизация. Она сейчас заметна везде, во всех сферах. Иногда она проходит под благовидными псевдонимами: «укрупнение», «слияние», «национализация». Но суть остается прежней: меньше конкуренции, больше «крупняка», меньше независимых производителей, торговцев, магазинов и т.д.

Принято считать, что это, дескать, процесс неизбежный. Мол, как «маленьким» выстоять против «больших», если у больших по определению денег больше, людей больше? Более «продвинутые» рассуждают «по науке»: мол, крупная торговая сеть может купить большую партию оптом – и, следовательно, получит большую скидку; да и товар проще перевезти большой партией на большом «траке», а не гонять, скажем, «каблучок» много раз туда-сюда. Большие компании неизбежно выигрывают на марже и на логистике – из этой аксиомы выводят и якобы неизбежный крах малых фирм вообще.

Однако простой здравый смысл подсказывает, что все далеко не так однозначно. Да, большие выигрывают за счет «крупного опта» – но они так же неизбежно должны проигрывать на «хозяйском взгляде». Что имеется в виду? Очень просто. В большой компании собственно хозяева бизнеса зачастую вообще не включены в процесс управления, а если и присутствуют – то по определению не могут охватить компанию целиком. Естественно, в такой ситуации у персонала появляется, с одной стороны, большой соблазн украсть всё, что плохо лежит; с другой – «винтики» большого механизма зачастую наплевательски относятся к компании в целом, попросту говоря – внутренне готовы спокойно дать сгнить всему тому, что им не удается украсть, по принципу «не мое, не жалко».

Особенно, сдается мне, этот органический порок Большого Бизнеса должен проявляться именно в нашей стране, где еще с тех же совковых времен воровство на рабочем месте – это практически «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

То есть, получаем в итоге, что Большие Компании, по идее, вовсе не должны так уж безоговорочно доминировать на рынке – чисто экономических предпосылок для этого недостаточно. Тем не менее мы имеем в реальности то, что имеем: ползучую монополизацию всех рынков «крупняком», их медленное гниение, удушение малого бизнеса и всех малых и средних независимых производителей, провайдеров услуг и торговцев.

С чего ж так? Причину, меж тем, определить просто. Дело не в том, что малые фирмы якобы экономически неэффективны; дело в том, что они гораздо более беззащитны.

Монополизм идет рука об руку с преступностью и коррупцией – вот в чем всё дело! Большие компании выигрывают у малых просто потому, что они могут позволить себе содержать Службу безопасности и давать гораздо более крупные взятки чиновникам всех мастей.

В стране ощутимо не хватает новых товаров и инноваций – как раз того, чем и призван заниматься малый бизнес (и чем он и занимается во всем мире). Полки магазинов что в Москве, что где-нибудь в Перми или Торжке почти одинаковы: одни и те же бренды, одни и те же изделия. Скоро, похоже, везде будут и одни и те же торговые сети, с одинаково безликим оформлением. Конкуренция слабеет на глазах: на всех заправках в пределах одного района – одинаковые цены на бензин! Там, где еще не все компании «слились в экстазе», почти в открытую действуют картельные сговоры между все тем же «крупняком». А что? Независимой «мелкоты» все равно нет, а если и появится вдруг – с ней «разберутся», причем отнюдь не «экономическими методами».

Отсюда, кстати, следует, что все прежде практиковавшиеся в России методы «поддержки и развития малого бизнеса» абсолютно оторваны от реалий и вообще вредны.Все – особенно всякие Титовы – упирают на «экономическую поддержку»: дешевые кредиты, льготное налогообложение и прочие пожелания «в пользу бедных». Люди за 30 лет так и не поняли, что главная задачи поддержки малого бизнеса совсем другая: его надо не подпитывать – его надо ЗАЩИЩАТЬ! Защищать в самом прямом смысле – физически, финансово. От двух самых страшных напастей – ментов-бандитов и чиновного произвола.

Если же малый бизнес оставлять так, как есть, то вполне естественно, что все налоговые и кредитные вливания в него уйдут «по прямому назначению» – то есть тем же бандитам и чиновникам.

Итак, начав с житейской проблемы падения качества товаров и услуг в современной России, мы приходим к весьма печальной общей картине нашей жизни: бандиты и чиновники совместными усилиями уже почти задавили в России конкуренцию и инновации, расчистив дорогу монополиям. Монополии же вполне успешно возрождают в России «совок». И идеологический, и материальный.

Советское убожество наступает неотвратимо – во всей своей подзабытой красе. Если мы хотим остановить это сползание – надо бы для начала хотя бы продумать, как реально можно защитить малые предприятия от рэкета во всех его формах.