Профсоюзы и студенты в Колумбии пытаются возобновить протесты
22.09.2020, 4:05, Новости дня
Колумбийские рабочие и студенты в понедельник протестовали против социальной и экономической политики президента Ивана Дуке, стремясь возобновить массовые демонстрации на фоне экономического кризиса и недавних случаев жестокого обращения со стороны полиции.
Послеобеденное собрание сотен людей на центральной площади Боливар в Боготе было менее мирным по сравнению с утренним: некоторые протестующие бросали камни в полицию. Местные СМИ сообщили о проникновении в здание банка. Протестующие вернули на место ранее большой украденный телевизор. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
Смерть в этом месяце человека, задержанного полицией, привела к ночным протестам в Боготе и городе-спутнике Соача, в результате которых тринадцать человек погибли и сотни получили ранения.
Общественный транспорт прекращает свою работу в 20:00 по местному времени, и мэр Боготы призвал людей возвращаться домой пораньше.
Профсоюзные и студенческие лидеры надеются оживить массовые протесты, которые прошли в конце прошлого года.
Ранее в этом году коронавирус помешал планам возобновить протесты. Более 765000 колумбийцев были инфицированы и свыше 24000 умерли. В период с марта по конец августа правительство постепенно ослабляло меры изоляции.
Безработица в городах выросла почти до 25% из-за предпринятых мер по изоляции, и правительство прогнозирует экономический спад на 5,5%.
Это может подстегнуть протестующих, которые верят, что пенсионные и налоговые реформы правительства нанесут ущерб рабочим, продолжать демонстрации.
Правительство еще не объявило о конкретных планах реформ.
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