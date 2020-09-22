Майк Помпео: центральным вызовом безопасности на Ближнем Востоке является Иран

22.09.2020, 4:05, Новости дня

В интервью журналистке Media Line Фелис Фридсон госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенным Штатам удалось обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

«Мы сделали две вещи, которые, как мне кажется, изменили ситуацию и дали возможность арабским лидерам принять правильные решения. Во-первых, мы изменили существующий сценарий и признали, что центральным вызовом на Ближнем Востоке был не конфликт между Израилем и палестинцами, а проблема, которую представляет Исламская Республика Иран и их антисемитская террористическая кампания во всем мире», – заявил Майк Помпео. «Во-вторых, президент Трамп также продемонстрировал, что, когда мы создаем коалицию и у нас есть партнеры, будь то эмиратцы, бахрейнцы или наши давние союзники, израильтяне, Соединенные Штаты будут действовать».

Майк Помпео отметил, что действия президента Трамп вселили уверенность в лидеров арабских государств в том, что признание США Иерусалима столицей Израиля «было правильным поступком».

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выразил сожаление, что Франция, Германия и Великобритания не вышли из ядерного соглашения с Ираном, как это сделал Вашингтон.

«Мы глубоко разочарованы этим. В отношении этой опасной ядерной сделки они давно придерживаются своей политики. Мы думаем, что теперь это создает еще больший риск. Я думаю, что существует множество стран, которые осознают этот риск. Они счастливы, что Соединенные Штаты сделали то, что сделали. Возможно, они не смогут признать это публично, но даже эти европейские страны знают, что мир безопаснее и что на самом деле их граждане в большей безопасности, поскольку Иран не имеет возможности покупать и продавать оружие», – отметил Майк Помпео.