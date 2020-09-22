 

Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

22.09.2020, 3:45, Новости дня

Соединенные Штаты сохраняют готовность к заключению сделки с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в Дейтоне, штат Огайо.

Глава администрации США выразил уверенность, что, в случае его переизбрания в ноябре, Тегеран очень быстро пойдет на подписание договоренности с Вашингтоном, передает ТАСС.

«Если и когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку. Мы хотим, чтобы они заключили сделку. Мы хотим, чтобы у них было [все] хорошо, мы хотим, чтобы они были сильными. [Но] они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто», – сообщил Трамп.

Согласно изложенной им версии событий, он отдал своим подчиненным распоряжение пока не вести с Ираном переговоры на предмет подписания такого соглашения. «Я сказал людям: не ведите сейчас с ними переговоров. Они хотят подождать», – сказал глава Белого дома.

Накануне МИД РФ заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана.

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Москва опровергла заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана, назвав заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». В МИД РФ расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности [ООН], проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что с 8 мая 2018 года США не являются участником СВПД (ядерной сделки с Ираном) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».



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