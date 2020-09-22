Рахманин: Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание

22.09.2020, 3:35, Новости дня

Обещанная президентом Украины Владимиром Зеленским полная перезагрузка власти не произошла. Об этом в интервью “Фактам”, которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции “Голос” Сергей Рахманин.

“Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью. Перезагрузка власти не произошла. Оказалось, для того, чтобы руководить государственными органами и принимать государственные решения, мало иметь добрые намерения, если предположить, что таковые были. Еще ведь требуются опыт, понимание, знания, квалифицированные кадры и системный подход. То есть все то, чего не было и, к сожалению, нет и сейчас”, – сказал нардеп.

Рахманин считает, что все позитивное в стране делается не благодаря, а вопреки.

“Благодаря какому-то количеству людей, рекрутированных уже в процессе формирования институтов власти, которые знают, как все работает, и в силу своего опыта и понимания пытаются каким-то образом корректировать глупости, долетающие сверху”, – сказал Рахманин.

Он считает главным позитивным моментом для страны то, что Украина сохранилась как государство, несмотря на вызовы.

“То есть наша устойчивость и жизнеспособность выше, чем кажется нашим врагам”, – подчеркнул Рахманин.

Информация о том, что Зеленский задумался о перезагрузке власти, появилась в январе 2020 года.

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента заявил, что Владимир Зеленский обсуждал с тогдашним главой ОП Андреем Богданом “возможность перезагрузки всей власти в стране”.