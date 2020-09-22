Двойной Тулун

22.09.2020, 3:00, Разное

Как на самом деле живет утонувший город, о восстановлении которого перед выборами отчитывался президенту иркутский губернатор.

За несколько дней до выборов губернатора Иркутской области врио главы региона Игорь Кобзев докладывал Владимиру Путину о ходе восстановления Тулуна — города, в котором летом прошлого года произошло страшное наводнение. По видеосвязи Кобзев выступал на фоне новой детской площадки и строящихся домов для пострадавших. Кроме того, президенту показали благоустроенную центральную улицу. А в СМИ один за другим стали появляться репортажи о том, как город сильно преобразился с приходом к власти теперь уже избранного губернатора Кобзева. Корреспонденты «Новой» съездили в Тулун, который фактически стал для губернатора предвыборной площадкой. Мы увидели места, откуда чиновники не спешат выходить на видеосвязь, и узнали, верят ли хоть кому-то из этих чиновников жители города.

«Кому мы нужны такие?»

— Жена умерла, теща умерла, мне — придется в гнилой будке одному сдыхать. Я возьму хлеб, иногда рыбку. Но иногда, конечно. Обычно возьму только батон. По пенсии мне платят — одну тысячу восемьсот рублей. У меня была не та профессия — мне не положено больше.

Всю жизнь Анатолий Васильевич работал трактористом. Под клеенкой на кухонном столе у него стопки выцветших счетов за электроэнергию — каждый в районе 20 рублей. Он практически не включает свет и ничего не готовит. Когда умерла жена — «все закончилось».

Анатолий Васильевич. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Потолок и стены кухни в черной копоти, печь посыпалась. Ее нужно переделывать, говорит Анатолий Васильевич, но понимает, что на те деньги, что он получает, это сделать невозможно. Дома душно, пахнет сыростью, да и тяжело поверить, что это жилое помещение. В подполе вода почти достает до пола — она приходит туда после каждого дождя. У потолка на бревне рядом со свисающей проводкой плачет котенок — гражданин снимает его за шкирку оттуда. Худой, сам в копоти, малыш ластится об сапоги хозяина — старик первый раз улыбается сквозь густую седую бороду: «Это мой котенок, живет со мной».

Этот дом стоит на Ломоносовской улице — в месте, про которое местные таксисты говорят: «бедность и богом забытый кошмар, куда не ездят ни такси, ни автобусы», — и почти всегда отказываются от заказов в ту сторону. В том числе из-за дороги, вместо которой бугры. Летом прошлого года вода из разлившейся реки не дошла сюда. Но дома на этой улице выглядят так, как будто они утонули еще до всего произошедшего. Заборы повалены и наполовину утопают в грязи. В крышах некоторых жилищ — дыры. Ломоносовская, на которой стоят десятки домов, всего в пяти минутах от центрального вокзала.

Ломоносовская улица, город Тулун. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Дом Анатолия Васильевича. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— К вам [в Тулун] приезжал ваш сейчас уже избранный губернатор Игорь Кобзев. Он был в этом месте? — спрашиваю у Анатолия Васильевича.

— Вы что, смеетесь? Кому мы нужны такие? Там и без нас хватает… Он на вокзал приехал — все чисто, асфальт есть. Нормально, значит, живем. Зачем ему по домам ходить?

«Кому мы нужны», «Нет, ну а ему зачем мы нужны», «Кому я нужен», — гражданин еще долго повторяет это и не раз удивляется вопросу, зачем бы губернатору понадобилось приезжать в районы, где дома не пострадали от наводнения. Но в которых люди живут с дырами в крышах и питаются одним хлебом.

«Картошку накопал, живу пока» До наводнения в этом месте находились дома. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сотни домов, которые стояли первым рядом у берега реки Ия, ушли под воду, когда на город в конце июня обрушилась первая волна наводнения из-за не выдержавшей дамбы (уровень реки достигал 13,5 метра при критической отметке в 7 метров) — дома уплыли, разбились об автомобильный мост, некоторые сгорели из-за вспыхнувшей внутри проводки.

Мясокомбинат, ЛДК, Гидролизный — эти районы серьезно пострадали спустя месяц, после второй волны, в конце июля. Накренившиеся, с разбитыми окнами, из гниющих досок — дома все еще стоят. Большинство пострадавших либо сразу эвакуировались и так и не вернулись обратно, либо получили сертификаты на новое жилье и тоже уехали.

Через окна на книжных полках внутри жилищ видно «Робинзона Крузо», «Особенности национальной рыбалки», серую мишуру — пару лет назад она, блестяще-розовая, наверное, украшала елку. Видеокассеты со старыми фильмами, тарелки, покрытые слоем пыли, зеркало, на углу которого висит розовый брелок в виде мышонка. Вывернутые до пружин кресла, коробочка со связками уже ржавых ключей, плавающих в воде.

Заброшенные дома после наводнения. Район ЛДК, город Тулун. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Из переулка, услышав щелчки фотоаппарата, выглядывает пожилой гражданин в кирзовых сапогах. Георгию Ивановичу 75 лет, он живет здесь практически один — рядом осталось всего четыре жилых дома. Мужчина отремонтировал летнюю веранду и пока ночует там, но уже собирает уцелевшие вещи, чтобы уехать к дочери, а затем реализовать сертификат на новое жилье:

— Никого не осталось — все уехали с сертификатами. Мне сказали: вы землю можете оставить, но раз сертификат получили — дом мы ваш должны разломать под снос.

Они варвары! Если бы они сносили, как положено, — а они траншею выкапывают и бульдозером сносят — поганят землю.

Болота засыпают булыжниками, кирпичами битыми. Для чего будет эта земля? Там дерево не посадить, ничего расти не будет, — гражданин показывает на груду досок и разломанный пополам дом.

Георгий Иванович. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На вопрос за кого Георгий Иванович голосовал на выборах губернатора, он отмахивается: «Не-не, не ходил я. И не хочу. Они все языком шибко… Не хочу».

«Моя собачка, моя хорошая собака, сторож мой», — Георгий Иванович застегивает ошейник на своей пятнистой маленькой, но отважно лающей собачке, с которой он сидел на крыше, когда вода в доме поднялась до потолка. Там они вместе просидели около суток, пока на лодке их оттуда не сняли эмчеэсники.

«Я видел, как сосед мой лодку резиновую накачал, лег в нее и заснул, а вода как шла, так к потолку его прижала. Когда вода ушла, он в лодке остался — его там мертвым нашли.

Бабушку с дедушкой знаю на нашей улице — они тоже утонули. Что это вообще за цифры такие…» — так Георгий Иванович реагирует на официальную статистику в двадцать шесть погибших и четверо пропавших без вести во время наводнения.

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«Галь! Галь, выходи!» — кричит Георгий Иванович соседке.

Из внешне аккуратного домика, не похожего на соседние, выходит гражданка в красном свитере и белой шапке. Уставшая, но с добрыми глазами — Галина. Она очень стесняется камеры, но все же рассказывает, как оказалась здесь. «Я родилась здесь, потом с родителями мы уехали в Москву — папа у меня там служил. А потом мы с семьей сюда вернулись. В этот Тулун. Зачем они сюда приехали?» — спрашивает Галина и отворачивается из-за слез.

— У меня было четверо сыновей, я их одна растила. Двое погибли. Один сын под машину попал — ему было двадцать лет, еще один сын через четыре года погиб — под поезд попал. Я за ним была как за каменной стеной, — гражданка сжимает в руке платочек, которым вытирает под глазами слезы, когда очень торопливо, чтобы не останавливаться на страшных моментах, пересказывает свою историю. — Еще один мой сын сошелся с девочкой из Иркутска, у нее нашли рак, и она умерла, он поехал туда. И четвертый мой сын — у него дом сгорел — ему некогда было мне помогать.

«Я иногда думаю — господи, какая жизнь несправедливая…»

Галина. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Галина отдала жилье, на которое получила сертификат, младшему сыну, а сама осталась здесь. У женщины пенсия — около десяти тысяч. «Да и ладно, хоть такая. Я просто с детьми всю жизнь просидела. Я еще им помогаю. Откладываю. Собачек чужих кормлю, как своих».

В Тулуне десятки брошенных во время наводнения собак. Очень добрых, ручных, многие из них до сих пор бегают с ошейниками и подставляют уши, когда видят людей, протягивающих к ним руки.

К Галине, хромая на одну лапу, подбегает белый пес, очень похожий на лайку: «Подбили тебя. Ты добрый, ко всем [подбегаешь]. А тебя так… Мне с ним весело. У меня же никого нет. А он меня охраняет».

На выборах Галина голосовала за Кобзева: «Я хотела идти [в магазин] — хлеба нет, а тут они ко мне приехали [с выездным участком]. Я больше никого, кроме Кобзева, не знаю, говорю: за кого голосовать? Они мне говорят: сейчас покажем. Но я и так собиралась за него голосовать, у него четверо детей, говорит, что за народ».

Заброшенный и частично разобранный дом в районе ЛДК, Тулун. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— А при нем лучше жить стало? — спрашиваю у Галины.

— Я не знаю, я же дома сижу. Но я и никого больше не знаю, даже телевизор включить не могу — антенна уплыла. Но вы знаете… — Галина задумывается и как бы с сожалением продолжает: — Когда наводнение было, нас освобождали от платы за электроэнергию. Сейчас мне принесли счет — за то лето насчитали 500–600 рублей. Я бьюсь, не знаю, что делать. Я говорю: у вас совесть есть? Я же плачу каждый месяц. Сейчас звонила на линию губернатора, но они не отвечают.

— Вам не страшно здесь жить?

— Страшно, очень страшно. Но пусть лучше дома стоят. Так хоть какая-то видимость улицы. А этот [Георгий Иванович] уедет — и как я… Гош! Я не поняла, ты уезжаешь или не уезжаешь?

Георгий Иванович треплет за уши пса, тут слышит соседку и кричит ей с другого конца переулка: «Да с тобой я, с тобой! Картошку накопал, живу пока, живу».

«Мы вам дали жилье — землю забираем» Микрорайон Угольщиков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Игорь Кобзев выходил на видеосвязь с Владимиром Путиным из микрорайона Угольщиков — там и в микрорайоне Березовая роща уже построены двухэтажные многоквартирные дома для переселенцев из пострадавших районов. На въезде к домам праздничный билборд с шариками — «С новосельем!». На каждой информационной доске подъезда — агитационные листовки Кобзева. За забором идет стройка многоэтажек.

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