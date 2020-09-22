Трамп встретился c одним из кандидатов на пост судьи Верховного суда

22.09.2020, 1:55, Новости дня

Агентство «Рейтер» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что президент Трамп встретился Белом доме с Эми Кони Барретт – одним из возможных кандидатов на пост судьи Верховного суда США.

Сам Трамп перед отлетом в штат Огайо заявил, что до конца недели заявит о кандидатуре судьи Верховного суда.

«Это пять женщин, которые очень пристально рассматриваются и проходят проверку. Мы сделаем выбор в пятницу или субботу», – заявил президент США.

Он также добавил, что планирует встретиться еще с несколькими претендентами, но не уверен, что со всеми пятью.

«Я пообщался с некоторыми по телефону сегодня, вчера и позавчера», – отметил Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что во время посещения штата Флорида возможно встретится с еще одним кандидатом – Барбарой Лагоа.

«О ней хорошо высказываются и у нее большая поддержка. Я получаю много звонков от людей. У нее большая поддержка. Я не знаю ее лично, но слышал, что она очень неординарная», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, он хотел бы, чтобы Сенат проголосовал за кандидатуру до президентских выборов.

«Я бы предпочел голосование перед выборами, потому что предстоит много работы. У нас есть на это время. Я имею в виду, что времени действительно много. Допустим, я делаю объявление в субботу – до выборов еще много времени. Это будет дело Митча (Макконнелла) в Сенате. Думаю, это хороший сигнал. И это солидарность и многое другое. И я просто выполняю свои конституционные обязательства. Я обязан это сделать. Так что я бы предпочел увидеть это до выборов», – заявил президент Трамп.