В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

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22.09.2020, 1:35, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 15 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5084 человек.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что добровольцами на испытания вакцины от коронавируса в Москве записались более 60 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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