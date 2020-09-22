 

Центру Чумакова разрешили провести испытания вакцины от коронавируса

22.09.2020, 1:35, Новости дня

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, сообщили в пресс-службе министерства.

«Клиническое исследование вакцины против COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового тип) начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Планируется, что в исследованиях примет участие более 3 тыс. добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В министерстве уточнили, что добровольцам будет предоставлена вся необходимая информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. После вакцинации граждане будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи.

«Клинические исследования в России, в соответствии с законом, проводятся в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и специальную аккредитацию на право проведения клинических исследований», – добавили в Минздраве.

Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что Центр Чумакова рассчитывает завершить клинические испытания в ноябре 2020 года.

Напомним, 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Центр Чумакова вышел на клинические испытания с живой, ослабленной вакциной от коронавируса.

В июне в Центре Чумакова назвали сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса.



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