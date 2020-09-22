 

Россия допустила возможность продления СНВ-3 на срок менее пяти лет

22.09.2020, 1:35, Новости дня

Москва не исключает возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на срок менее пяти лет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы предпочли бы, конечно, пятилетний срок. Но если США к этому не готовы – о чем мы сожалеем, – то возможно продление на меньший период», – сказал Рябков в интервью изданию «Коммерсант».

Вместе с тем, по его словам, если период продления ДСНВ, на который готовы были бы согласиться США, окажется столь коротким, что за это время не получится «ни о чем серьезном с ними договориться на будущее», то это станет плохим решением. «Хотя все же лучше что-то, чем ничего», – отметил дипломат.

«Но мы не будем платить запрашиваемую американцами цену за продление даже на пять лет, не говоря уже о менее продолжительном периоде», – подчеркнул Рябков.

«Мы не стремимся к тому, чтобы продлить договор во что бы то ни стало. Мы хотим на взаимной основе попробовать договориться о чем-то другом, но пока такой готовности с американской стороны нет. Поэтому по большому счету разницы нет, когда мы не договоримся – прямо сейчас или через какой-то непродолжительный период после истечения нынешнего срока действия ДСНВ», – отметил дипломат.

Комментируя заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена о его готовности продлить СНВ-3 на пять лет в случае победы, Рябков отметил, что РФ будет искать решения «независимо от того, кто 20 января будет приведен к присяге на Капитолийском холме». «Мы ведем консультации и продолжим эту работу с полным осознанием ответственности за происходящее и фокусировкой политической воли именно сейчас, – добавил он. – Мы не раскладываем пасьянсы, пытаясь просчитать какие карты у кого будут на руках в той или иной ситуации».

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заинтересована в продлении СНВ-3, добавив, что прекращение действия договора «будет крупной ошибкой».

При этом замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что в РФ созданы все необходимые системы и потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности при любом развитии ситуации с ДСНВ.



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