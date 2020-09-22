Степанов заявил, что сможет совмещать должности депутата и министра

22.09.2020, 1:25, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 сентября в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заявил, что не намерен покидать работу в ведомстве в случае вхождения в Одесский облсовет на местных выборах 2020 года.

“Во-первых, депутат облсовета не является тем лицом, которое не может занимать другую должность, как, к примеру, депутат Верховной Рады Украины. Это как минимум”, – сказал Степанов.

На вопрос ведущего о том, что совмещение должностей может снизить эффективность его работы, Степанов ответил, что “пусть сначала выборы состоятся, а потом будем смотреть”.

“Сейчас я работаю министром здравоохранения. Многие хотели бы, чтобы я сразу ушел с этой должности, но не все мечты сбываются”, – добавил он.

Степанов заявил о своем участии в местных выборах 16 сентября. По его словам, он согласился возглавить список партии “Слуга народа” на выборах в Одесский облсовет.

“Исторически так сложилось: мне небезразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент”, – сказал министр.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения его назначили 30 марта.