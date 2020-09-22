 

Степанов заявил, что сможет совмещать должности депутата и министра

22.09.2020, 1:25, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 сентября в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заявил, что не намерен покидать работу в ведомстве в случае вхождения в Одесский облсовет на местных выборах 2020 года.

“Во-первых, депутат облсовета не является тем лицом, которое не может занимать другую должность, как, к примеру, депутат Верховной Рады Украины. Это как минимум”, – сказал Степанов.

На вопрос ведущего о том, что совмещение должностей может снизить эффективность его работы, Степанов ответил, что “пусть сначала выборы состоятся, а потом будем смотреть”.

“Сейчас я работаю министром здравоохранения. Многие хотели бы, чтобы я сразу ушел с этой должности, но не все мечты сбываются”, – добавил он.

Степанов заявил о своем участии в местных выборах 16 сентября. По его словам, он согласился возглавить список партии “Слуга народа” на выборах в Одесский облсовет. 

“Исторически так сложилось: мне небезразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент”, – сказал министр.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения его назначили 30 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Новый Volkswagen Tayron X пользуется ажиотажным спросом

07.07 / Fox19 – за мир и любовь — Ринго Старр отмечает 80 лет онлайн-концертом

17.07 / Валерия резко ответила на критику в Сети

29.06 / Политика: Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

28.07 / Для имитации памяти ученые использовали гидрогель

19.09 / На пляже в Тель-Авиве прошла акция протеста против запрета на купание

19.07 / Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

09.09 / Песков рассказал о выступлении Путина на Генассамблее ООН

06.08 / “Спартак” покинут Гулиев, Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев

07.08 / Добровинский рассказал, что рисовал Ефремов на заседании суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска