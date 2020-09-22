Мнение: Письмо: “Старалась спуску не давать”
22.09.2020, 1:15, Разное
Для самостоятельного разбора.
nymphlover
Здравствуйте, Эволюция!
Я не могу понять, что я не так сделала в этой истории. А хочется ошибок не повторять.
С парнем из предыдущего письма () нам пришлось расстаться, потому что мне не хотелось ехать к нему, а ему ко мне. После этого он стал заунывно писать мне о любви, но по-настоящему интересных предложений не делает.
Познакомилась в Тиндере с симпатичным парнем, очень весёлый, немного дерзкий, я с первого сообщения прям загорелась.
Мне было иногда непросто отличать его смешные подколы от реальных заходов сверху (“зачем я на это время трачу, мог бы работать”), но я старалась спуску не давать, отвечать на всё.
Был ещё момент между поцелуями на романтичной ночной прогулке:
– Меня потеряла мама, а тебя не потеряли?
– Она знает, что я на свидании.
– А у нас свидание?
– Нет? Ты бы сразу предупредил, я бы не пошла.
– Нет-нет, стопроцентно свидание. Конечно.
В общем, случились и нежные слова (целую-обожаю), и секс.
Потом мы немного повздорили, когда я к нему пристала с голыми фотками (жаль, что не пришлёт, но ладно, больше не буду с этим приставать), и он сказал мне гадость. Я сказала, что я ещё хуже. Потом извинился.
Тут я себя как доярка и сексуальный паровоз, наверное, проявила. Я была от него без ума. Всё это время мне казалось, что он идеален.
И после этого ситуация: на свидание он снова опоздал (вот он плюс!), я уже сидела с двумя стаканами кофе (минус!). Все как обычно, поцелуи, нежные слова, гуляем. И он говорит:
– Мне нравится с тобой общаться. Я очень ценю тебя как друга.
Я прям охуела от такой постановы.
– Мне странно, когда ты называешь меня другом.
– А как? Знакомая?
Мне показалось, что он пронзил мне сердце.
Иду молчу, не знаю, что тут скажешь, перевариваю новости.
– Что-то ты изменилась. О чем думаешь?
– О дружбе.
– Я тебя загрузил?
– Да, переосмысляю.
– Переосмысляешь?
– Мне не нужны друзья.
– А кто тебе нужен?
– Никто.
– Как никто? Так почему ты стала такая странная? Ты не любишь ярлыки?
(Он идиотом прикидывается? Ну, я тоже так могу)
– Почему же, мне нравится, когда меня называют готом. Или русалкой. (Обсудили судьбу русалочки, зачем, говорю, ей умирать, если можно просто разойтись)
Пристает на светофоре – убираю, зачем ты ко мне пристаешь
Предложила идти в сторону моей работы, и рядом с ней прощаюсь:
– Спасибо, что проводил.
– Так тебе не нужны друзья?
– Нет. Я не знала, что ты хочешь со мной дружить.
И спряталась на работу реветь.
Пишет: А что тебе нужно? Может, я могу тебе это дать.
А я и не знала, что я для него нищая попрошайка.
– 26 рублей на проезд.
– Так поехали на такси, я ещё здесь!
Потом:
– Я знаю, что тебе нужно, я согласен!
– Спасибо, я не нуждаюсь в благотворительности.
И больше, конечно, не отвечаю, я в шоке. Не понимаю, как он вдруг пришёл к такому плюсу. Такая внезапность намекает на то, что я туплю. Мне даже корона подсказала, что он хочет, чтобы я сама ему предложила отношения)) Не хочу тупить. Но где я оплошала?
Спасибо за драгоценную возможность написать в вашу рубрику. И за ваш магический блог.
Источник: Эволюция
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