Мнение: Письмо: “Старалась спуску не давать”

22.09.2020, 1:15, Разное

Для самостоятельного разбора.

nymphlover

Здравствуйте, Эволюция!

Я не могу понять, что я не так сделала в этой истории. А хочется ошибок не повторять.

С парнем из предыдущего письма () нам пришлось расстаться, потому что мне не хотелось ехать к нему, а ему ко мне. После этого он стал заунывно писать мне о любви, но по-настоящему интересных предложений не делает.

Познакомилась в Тиндере с симпатичным парнем, очень весёлый, немного дерзкий, я с первого сообщения прям загорелась.

Мне было иногда непросто отличать его смешные подколы от реальных заходов сверху (“зачем я на это время трачу, мог бы работать”), но я старалась спуску не давать, отвечать на всё.

Был ещё момент между поцелуями на романтичной ночной прогулке:

– Меня потеряла мама, а тебя не потеряли?

– Она знает, что я на свидании.

– А у нас свидание?

– Нет? Ты бы сразу предупредил, я бы не пошла.

– Нет-нет, стопроцентно свидание. Конечно.

В общем, случились и нежные слова (целую-обожаю), и секс.

Потом мы немного повздорили, когда я к нему пристала с голыми фотками (жаль, что не пришлёт, но ладно, больше не буду с этим приставать), и он сказал мне гадость. Я сказала, что я ещё хуже. Потом извинился.

Тут я себя как доярка и сексуальный паровоз, наверное, проявила. Я была от него без ума. Всё это время мне казалось, что он идеален.

И после этого ситуация: на свидание он снова опоздал (вот он плюс!), я уже сидела с двумя стаканами кофе (минус!). Все как обычно, поцелуи, нежные слова, гуляем. И он говорит:

– Мне нравится с тобой общаться. Я очень ценю тебя как друга.

Я прям охуела от такой постановы.

– Мне странно, когда ты называешь меня другом.

– А как? Знакомая?

Мне показалось, что он пронзил мне сердце.

Иду молчу, не знаю, что тут скажешь, перевариваю новости.

– Что-то ты изменилась. О чем думаешь?

– О дружбе.

– Я тебя загрузил?

– Да, переосмысляю.

– Переосмысляешь?

– Мне не нужны друзья.

– А кто тебе нужен?

– Никто.

– Как никто? Так почему ты стала такая странная? Ты не любишь ярлыки?

(Он идиотом прикидывается? Ну, я тоже так могу)

– Почему же, мне нравится, когда меня называют готом. Или русалкой. (Обсудили судьбу русалочки, зачем, говорю, ей умирать, если можно просто разойтись)

Пристает на светофоре – убираю, зачем ты ко мне пристаешь

Предложила идти в сторону моей работы, и рядом с ней прощаюсь:

– Спасибо, что проводил.

– Так тебе не нужны друзья?

– Нет. Я не знала, что ты хочешь со мной дружить.

И спряталась на работу реветь.

Пишет: А что тебе нужно? Может, я могу тебе это дать.

А я и не знала, что я для него нищая попрошайка.

– 26 рублей на проезд.

– Так поехали на такси, я ещё здесь!

Потом:

– Я знаю, что тебе нужно, я согласен!

– Спасибо, я не нуждаюсь в благотворительности.

И больше, конечно, не отвечаю, я в шоке. Не понимаю, как он вдруг пришёл к такому плюсу. Такая внезапность намекает на то, что я туплю. Мне даже корона подсказала, что он хочет, чтобы я сама ему предложила отношения)) Не хочу тупить. Но где я оплошала?

Спасибо за драгоценную возможность написать в вашу рубрику. И за ваш магический блог.