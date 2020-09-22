 

FAZ – в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

22.09.2020, 1:10, Новости дня

В Словении вновь установили памятник американской первой леди Меланьи Трамп, пишет Frankfurter Allgemeine. В этот раз из бронзы, ведь неизвестные сожгли деревянный оригинал в День независимости США. Статую установили вблизи города Севница, где родилась нынешняя жена главы Белого дома.

Вот так она выглядит, новая бронзовая статуя американской первой леди Меланьи Трамп в натуральную величину. Во вторник на юго-востоке Словении вблизи города Севница, где она родилась, памятник представил тот, кто в своё время создал оригинал.

Скульптура из бронзы заменит схожую по форме деревянную фигуру, которую подожгли в июле. В день открытия куратор фестиваля IZIS Марко Вивода высказался по этому поводу.

МАРКО ВИВОДА, куратор фестиваля IZIS: Я думаю, таким образом мы эту проблему решили. Теперь её не получится сжечь и уничтожить.

Деревянная скульптура Меланьи была сожжена в ночь на четвёртое июля, то есть в День независимости США. Оригинальная деревянная статуя была вырезана местным художником с помощью бензопилы по заказу американского художника Брэда Дауни, живущего в Берлине. С самого начала она привлекла к себе всемирную известность.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой

21.07 / Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

29.08 / Бренд Jeep утратил 25% продаж в РФ за 7 месяцев

11.08 / Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

25.07 / Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

21.07 / Убийцу жены, сына и пасынка приговорили пожизненно в Татарстане

02.08 / Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

08.09 / Муфтий Москвы заболел коронавирусом

19.08 / В РФ провели более 33 млн тестов на коронавирус

30.06 / Путин во вторник днем обратится к россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска