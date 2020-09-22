Reflex – массовая нелегальная миграция в Европу будет только расти

22.09.2020, 1:10, Новости дня

Массовая нелегальная миграция в Европу не прекратится, а будет только расти благодаря политикам и активистам некоммерческих организаций. Как пишет Reflex, мигранты видят, что Европа не способна не только защитить свои границы, но и ответить на шантаж и давление, поэтому будут продолжать попытки покорить европейский рай.



Reuters

В ХХ веке все европейские страны заботились о защите своих границ и контроле над передвижениями граждан, но сегодня кажется, что некоторые западноевропейские политики добиваются неконтролируемого передвижения людей. Как пишет Reflex, это подтверждает политика в отношении нелегальных мигрантов, которых иногда также называют беженцами. Многие западноевропейские политики идут на многочисленные уступки им и тем самым лишь стимулируют других незаконных иммигрантов отправиться покорять европейский рай.

Показательным в этом случае служит ситуация вокруг сожжённого лагеря Мория на греческом острове Лесбос. По утверждениям греческого правительства, лагерь подожгли сами нелегальные иммигранты, которые таким образом «пробивают» себе дальнейший путь в вожделенный социальный рай в Западной Европе. И у многих всё получилось: после пожара в лагере многие западноевропейские страны пообещали взять к себе оттуда детей. В частности, об этом сказала Германия, правительство которой давно добивается перераспределения незаконных иммигрантов между странами — членами Европейского союза.

Но ситуация в Греции отодвинула на задний план давний кризис на побережье Ливии, где некоммерческие организации на своих судах берут на борт нелегальных иммигрантов, а затем везут их через Средиземное море в европейские, в основном итальянские, порты. Европейские политики максимум критикуют подобное поведение, но не предпринимают против этого никаких реальных мер.

По мнению автора материала, есть три причины, по которым европейские политики не способны эффективно бороться с массовой незаконной миграцией. Первая из них заключается в том, что многие политики уверены, что на Европе лежит историческое обязательство позаботиться об остальном мире, даже ценой снижения собственного уровня жизни. В итоге жизнь иностранцев улучшают в ущерб коренным европейцам.

Кроме того, продолжает автор статьи, некоммерческие организации и активисты, поддерживающие массовую миграцию, играют на чувствах избирателей и политиков.

«Иллюстративный пример — чешская группа «Помощь детям-беженцам». Заглавное изображение на её странице в Facebook — смеющиеся маленькие дети. Легко считывается послание: «Вы не хотите уступать нашим требованиям? Значит, вы хотите обидеть вот таких маленьких смеющихся детишек?» Какой политик хочет столкнуться с таким шантажом и медиа-кампанией, которая постепенно превращает его в «убийцу маленьких детей»? И какой избиратель не поддастся на такой эмоциональный шантаж?» — задаётся вопросом автор.

Помимо этого, уверен чешский журналист, некоторые европейские политики и активисты убеждены, что европейцы не имею права противиться миграции из других частей мира, прежде всего Африки и исламских государств, в Европу. Эта идея открытых границ основана на их идеологической убеждённости в том, что право мигрировать является основным правом человека.

Однако, заключает автор статьи, наивно думать, что если перераспределить несколько тысяч незаконных иммигрантов из одного лагеря в Греции, то решится проблема незаконной миграции. Напротив, эта ситуация дополнительно мотивирует остальных пуститься в опасный путь в Европу, ведь они увидят, что Европа не способна не только защитить свои границы, но и ответить на шантаж и давление со стороны незаконных иммигрантов и их сторонников.