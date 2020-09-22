 

На Венере обнаружены следы вулканических процессов

22.09.2020, 0:31, Новости дня

Оказывается, и на Венере некогда происходили извержения вулканов. Об этом сообщили представители группы исследователей-астрономов, собранной из ученых разных стран.

Они обратили внимание на тессеры, считающиеся наиболее древними образованиями на поверхности соседней с Землей планеты. По мнению исследователей, наслоения, которые там не трудно заметить, образовались в результате извержений вулканов.

По предварительным данным, вулканическая активность на Венере закончилась примерно 750 млн лет назад. Правда, этот вопрос до конца не изучен. Однако сам факт происходивших в прошлом извержений говорит о том, что планеты Венера похожа на Землю, утверждает Пол Бирн из Университета Северной Каролины (США).



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