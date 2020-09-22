Ученые раскрыли детали кровавых ритуалов древних сибирских кочевников

22.09.2020, 0:30, Новости дня

Группа археологов из разных стран проводила раскопки на территории Тувы еще три года назад. Но только недавно закончились исследования найденных останков древних кочевников, живших здесь в IV веке.

Результаты научной работы были опубликованы в одном из американских научных журналов. По мнению авторов исследования, кочевники, живший на территории южной части Сибири 1700 лет назад, действительно отличались жестокостью и много воевали между собой.

Во время раскопок было обнаружено 87 скелетов людей, живших в ту эпоху. Оказалось, что каждый четвертый из них погиб в рукопашной схватке, а также был обезглавлен. Причем, насилию подвергались не только мужчины, но и женщины, а также дети.