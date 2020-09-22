Защита от депрессии может быть ранее неизвестной функцией иммунной системы

22.09.2020, 0:05, Разное



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Зачем нервной системе иммунитет

Центральная нервная система в большой степени защищена от проникновения любых клеток «со стороны», в том числе, клеток иммунной системы. Их обычно не пропускают специальные барьеры, которые отделяют мозг и спинномозговую жидкость от крови.

В то же время, бактерии и вирусы иногда прорываются через эти барьеры (повреждая их) и попадают в мозг. Тогда центральной нервной системе (ЦНС) требуется защита от микробов. Ее обеспечивают специальные Т-клетки (Т-лимфоциты), которые проникают спинномозговую жидкость.

Клетки иммунитета могут повреждать мозг

Еще одна ситуация, при которой лимфоциты обнаруживаются в центральной нервной системе и спинномозговой жидкости, – болезни, которые связаны с воспалением и дегенерацией нервной ткани. Так происходит при рассеянном склерозе. В этом случае иммунные клетки атакуют собственные ткани и вызывают аутоиммунное воспаление.

Иммунные клетки в ЦНС здоровых людей

В новом исследовании ученые из Йельского университета сравнили состав спинномозговой жидкости у здоровых людей и больных рассеянным склерозом, используя современные методы. Неожиданной находкой стало обнаружение Т-лимфоцитов в спинномозговой жидкости здоровых людей. Эти клетки обладали особыми характеристиками: эксперимент показал, что они не могут вызывать воспаление в нервной ткани.

«Мы были удивлены такими интересными находками в нормальной спинномозговой жидкости», – сообщил в пресс-релизе Йельского университета Дэйвид Хафлер (David Hafler), ведущий автор исследования.

Такое открытие дало ученым основание предположить, что у этих клеток есть особая, ранее неизвестная, функция, которая не связана с защитой от патогенов.

Иммунитет защищает психическое здоровье?

Открытие поддерживает новую теорию, согласно которой гамма-интереферон, который вырабатывают Т-лимфоциты, может влиять на социальное поведение и настроение. Эта теория возникла, когда исследование показало, что если у мышей заблокировать действие гамма-интерферона, у них развиваются симптомы, сходные с депрессивными.

«У этих Т-клеток есть другое назначение, и мы предполагаем, что они могут способствовать сохранению нашего психического здоровья», – сказал Хафлер.

Дальше ученые собираются исследовать, как иммунная система влияет на разные психические расстройства, включая депрессию.