«Летающая тарелка» была запатентована в США еще в 1944 году, но оказалась преждевременным изобретением

22.09.2020, 7:02, Разное

Всем известно, как журналисты любят рассуждать в сослагательном наклонении: мол, вот если бы Никола Тесла сумел реализовать свой проект бесконечной и бесплатной энергии, наш мир сегодня был бы совсем иным, и так далее и тому подобное…

Действительно, в истории тьма-тьмущая таких вводящих в соблазн «если». К примеру, в начале прошлого века решался вопрос, каким путем пойдет земная авиация – посредством самолетов или дирижаблей. Сегодня большинство ученых склоняется к тому, что «самолетный путь» оказался худшим, но в тот момент (как, впрочем, и всегда) победил не здравый смысл и уж тем более не забота о будущих поколениях, а денежный интерес.

Похожую «шутку» он сыграл и с гениальным американским изобретателем Александром Вейгерсом, который всю жизнь конструировал воздушные аппараты, очень похожие на классические «летающие тарелки» инопланетян.

Первую версию такого уникального аппарата, позднее названного дископтером (discopter), Вейгерс сконструировал еще в 1927 году. Но тогда даже сам изобретатель считал свое детище слишком фантастичным и не отвечающим оптимальному соотношению его летательных возможностей и себестоимости. К сороковым годам, однако, Александр добился значительных успехов в усовершенствовании «тарелки», которую в 1944 году даже запатентовал и предложил военному ведомству США.

Но в то время шла вторая мировая война, и средств на разработку новых летательных аппаратов, даже таких уникальных (с вертикальными взлетом и посадкой), у американских ВВС не нашлось. А потому, несмотря на немалую шумиху в прессе, дископтер Вейгерса пришелся, как говорится, не ко времени и не ко двору.

Почему США не вернулись к этому проекту после, остается загадкой. Предполагается, что в руки военных попали куда боле интересные разработки немецких ученых, которые также занимались «летающими тарелками». Потом, не стоит сбрасывать со счетов крушение НЛО, произошедшее в 1947 году близ города Розуэлла, благодаря которому Пентагон мог заполучить технологии на порядок выше земных.

Но если все это так, то почему «летающие тарелки» американцев до сих пор фигурируют только в рассуждениях конспирологов, в то время как Пентагон выпускает баснословно дорогие и совершенно неэффективные военные самолеты, которые подвергаются обоснованной критике уже не только в России, но и во всем мире?..