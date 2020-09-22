А были ли они людьми?

22.09.2020, 6:41, Разное

В 1927 году к доктору Вудману обратился молодой афроамериканец по фамилии Андервуд. Жаловался пациент не на физические недомогания, а на свое пожароопасное дыхание.

В доказательство Андервуд вынул из кармана платок, прижал его ко рту и начал учащенно дышать. Через несколько секунд платок начал тлеть, а затем вспыхнул. Андервуд очень хотел избавиться от столь необычной способности, которая приносила ему массу неудобств. Молодому человеку приходилось постоянно контролировать свое дыхание, и даже отказываться от посещения отдельных мест, чтобы не вызвать там пожар.

Уникален этот случай тем, что «огнедышащий Андервуд» согласился на полное медицинское обследование. Несколько дней группа ученых изучала столь необычное явление и его «носителя», так что возможность мистификации абсолютно исключена. Андервуд полоскал рот всевозможными растворами, надевал перчатки – результат был все тот же. По просьбе ученых, Андервуд воспламенял предметы, обладавшие различными физическими и химическими свойствами, опыты проводились в различное время суток, в различное время суток и даже под дождем. Однажды Андервуд в лесу сгреб в охапку сухие листья и разжег своим дыханием костер.

Результаты своих наблюдений исследовательская группа изложила в медицинском журнале «Michigan Medical». Отчет занял несколько страниц, но самого главного – объяснения необычного феномена в нем не было.

Видеть мочкой уха, обонять подбородком

Чезаре Ломброзо (1835-1909) имел мировую известность как невропатолог и психиатр. Его научный авторитет не подвергался сомнению современниками. В своей книге он оставил описание странной пациентки.

14-летняя девочка внезапно ослепла. Глаза ее были мертвы. Выяснилось это абсолютно случайно, поскольку способность «видеть» девочка не утратила. Она безошибочно описывала предметы, окружающих ее людей и даже читала. В ходе обследования оказалось, что «видит» она мочкой левого уха. Когда с левой стороны резко вспыхивал свет, она начинала моргать и щуриться, а если ухо закрывали темной повязкой, девочка действительно «слепла».

Переместился у девочки и орган обоняния. Поднесенный к ее носу флакон с нашатырным спиртом не оказывал на нее никакого действия, но стоило спустить его ниже, к подбородку, и девочка начинала бурно реагировать.

Конечно, у необычной пациентки не появился на ухе третий глаз, и не появилось еще одно отверстие в носу. Видимо, у нее кроме известных науке зрения, обоняния и осязания появился еще один канал получения информации. Обладающие таким даром люди «видят», что происходит в соседней комнате и чувствуют боль близких родственников, даже когда те находятся за тысячи километров от них.

Но девочка, не знавшая всех этих тонкостей, употребляла знакомые термины «вижу», «чувствую запах», хотя ни со зрением, ни с обонянием ее дар не имел ничего общего.

Впоследствии, как описывал доктор Ломброзо, не терявший связь со своей пациенткой, «орган обоняния» у девочки переместился в ногу.

Описанные случаи подтверждают избитую истину, что возможности человеческого организма далеко не изучены. Очень даже возможно, что в будущем каждый человек будет обладать теми же способностями, какие были у чернокожего американца и юной итальянки.