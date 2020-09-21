Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

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21.09.2020, 23:25, Новости дня

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий», – говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

По данным администрации, интенсивность землетрясения в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла.

«Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что землетрясение ощутили жители четырех районов Бурятии, передает ТАСС. «Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало», – сказали в ведомстве, добавив, к обследованию зданий и сооружений в Бурятии привлечено восемь групп спасателей.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутска разбудило землетрясение в районе Байкала.

По данным МЧС, в Иркутской области произошли два землетрясения. Первое землетрясение, с магнитудой 5-6, произошло в 21.05 мск, второе, с магнитудой 2-3 – в 21.20 мск. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов.



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