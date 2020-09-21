Руководство НАПК заявило о давлении со стороны Госбюро расследований

21.09.2020, 23:15, Новости дня

Государстенное бюро расследований Украины пытается давить на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за действий агентства для устранения конфликта интересов заместителя главы ГБР Александра Бабикова и и.о. директора ГБР Александра Соколова. Такое заявление сделал глава НАПК Александр Новиков 21 сентября во время брифинга, который состоялся после его допроса в ГБР в качестве свидетеля, сообщила пресс-служба агентства.

Среди причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Дениса Монастырского. В письме отмечается, что заместитель директора ГБР Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

“Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности”, – считает Новиков.

По его информации, НАПК внесло предписание Соколову о непредоставлении работниками бюро информации о конфликте интересов у него и его заместителя. Агентство считает, что Соколов не принял меры по устранению конфликта интересов, насчитав премию и другие выплаты себе.

“Мы связываем вызовы, которые состоялись, с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР фактически препятствует осуществлению этих функций”, – отметил Новиков.

Официальная причина вызова Новикова на допрос в ГБР касается дела о злоупотреблениях экс-руководства НАПК на сумму более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Реестра деклараций.

11 апреля в НАПК заявили, что Бабиков ранее защищал в суде интересы беглого президента Украины Виктора Януковича, что означает потенциальный конфликт интересов.

Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашнему врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.