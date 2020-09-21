 

Кипр поддержит санкции против Беларуси, если ЕС введет их и против Турции

21.09.2020, 23:15, Новости дня

Кипр наложил вето на попытки министров иностранных дел стран Европейского союза ввести санкции против высших белорусских чиновников, включая президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 21 сентября сообщил DW.

Кипр, у которого хорошие отношения с поддерживающим Лукашенко российским правительством, хотел, чтобы санкции были привязаны к санкциям против Турции из-за спора по поводу бурения газовых скважин в Восточном Средиземноморье, отмечает DW.

Литва и Латвия, поддержавшие санкции против Беларуси, выразили разочарование действиями Кипра, отмечено в сообщении.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 21 сентября договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но о санкциях не договорились. Об этом по итогам встречи глав МИД в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.

19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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