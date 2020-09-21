 

Зеленский в ООН: Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

21.09.2020, 23:15, Новости дня

Основание в 1945 году Организации Объединенных Наций символизировало уроки, вынесенные человечеством из Второй мировой войны, но оккупация Крыма и военные действия, развязанные Россией на Донбассе, показывают, что мир все так же сложен, как и 75 лет назад. Об этом 21 сентября в видеообращении по случаю 75-й годовщины ООН сказал президент Украины Владимир Зеленский. Текст его выступления приводит пресс-служба главы государства.

“Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что тот урок не усвоили. Это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире”, – отметил Зеленский.

По его словам, мир сейчас так же сложен, как и 75 лет назад, он “полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека”.

“Действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полномасштабное внедрение”, – заявил украинский президент.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Устав ООН был утвержден на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, вступил в силу 24 октября того же года.

23 сентября Зеленский в режиме видеоконференции выступит на общих дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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