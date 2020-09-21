 

Мнение: Про людей и войну

21.09.2020, 23:10, Разное

Весьма недурственная подборка короткометражек про Великую Отечественную Войну. По сути, это антология кино-зарисовок на тему ВОВ.
Местами выглядит лучше, чем большинство отечественных полнометражных фильмов про войну.

Аннотация:

Цикл «Про людей и про войну» — сборник коротких историй, основанных на рассказах людей, испытавших на себе тяготы военного времени. Это трагические, героические или даже ироничные случаи, которые произошли с парнями и девушками в годы войны 1941-1945. Это были молодые и красивые ребята, у которых впереди были мечты, планы, любовь, счастье и созидание. Но вмешалась война.
В современном мире хранить память о подвиге предков не просто. Своим проектом мы хотим напомнить, что даже в самые темные и страшные дни найдется место подвигам, смекалке, самопожертвованию, забавным совпадениям и, конечно же, любви.
Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, нечасто и неохотно рассказывают о своем страшном опыте. Поэтому сохранилось до обидного мало по-настоящему честных и правдивых материалов не о штурмах и атаках, а о об обычных буднях войны.
Есть родственники, которые жили во время войны? Присылайте нам их истории на почту [email protected] , самые интересные мы постараемся экранизировать.

Снайпер.

Глаза.

Любушка

Обычай

Папа

Циркач

Повар

Источник: Colonel Cassad



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