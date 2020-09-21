Мнение: Низкое поведение

21.09.2020, 23:05, Разное

К моему большому сожалению мало кто увидел при просмотре сезона, насколько Белоснежка вышла из границ с КСЖ и Алисой, а потом и с Казановой.

Опять, как и в старые времена, многие стали измерять ущерб.

Ущерб от расставания с Алисой для КСЖ большой. А может и нет, как посмотреть. Ведь теперь он может вернуться к дочкам.

Ущерб для Белладонны от действий Печорина больше, чем для КСЖ от действий Белоснежки.

Но ущерб человека не имеет значения, если ваши действия были в границах.

Чтобы было проще, все действия мимо границ вы можете рассматривать как щипцы.

Кроме щипцов бывают и другие действия мимо границ, но совсем малая часть, в основном это все щипцы.

Щипцами вы хватаете что-то чужое и тянете к себе.

Вот это – мимо границ.

Если у вас мало самоуважения, вы можете не чувствовать, что в этом такого низкого.

В этом случае просто поверьте. Щипцы – это низкое поведение, они делают вашу фигуру мельче и слабей. Начните с веры на слово, а там и самоуважение проклюнется. Тогда для вас станет очевидным, что пользоваться щипцами – низко. Понижение вашей позиции происходит каждый раз, когда вы берете щипцы.

Действия в границах – это действия без щипцов. Вы ничего чужого к себе не тянете, не унижаете себя щипцами.

Вот Печорин себя никак не унижал. Он, может быть, и жестоко поступил по отношению к Белле, и ущерб ей нанес, но действовал он в границах. Белла его сама позвала в гости и сама повела на сеновал.

Совсем другое дело – Белоснежка.

КСЖ она не интересна, но ей не хватает самоуважения отцепить от него свою симпатию. На помощь ей приходит спрятанная корона. Ей кажется, что сексуальное влечение к ней у него есть, но Алиса встала между ними. Только поэтому она берется ссорить ее с КСЖ и науськивать.

Дело не в том, что она врет, дело в том, что она хочет ложью и подстрекательством отогнать соперницу.

Вот в чем – низкое поведение.

И ее диалог с КСЖ, где она описывает, как он сдал. Она липнет к нему и уговаривает его бросить Алису и обратить внимание на нее, не прямым текстом себя предлагает, но всем это очевидно.

Куда лучше была ситуация в Америке с Онегиным, когда тот сам жаловался ей на Золушку, и она говорила примерно те же слова: она не любит тебя, любящая женщина выглядит иначе. Нельзя сказать, что тогда ее позиция в поле была превосходной, но и настолько низкой она не была. Рядом с границами где-то. А теперь мимо.

То же самое касается Казановы. Предложив ему себя и получив отказ, он была оскорблена и стала ругать соперницу и пытаться унизить Казанову. Когда вы проиграли, вы не должны показывать, насколько вы раздавлены, как бомбит вашу корону, не должны навязывать себя. Иначе ваша позиция будет понижаться. От проигрыша – нет или не очень, а вот от такой реакции – всегда и очень.

Насколько вам это понятно?

И если понятно, ответьте на два вопроса.

Почему оскорбления Абая в сторону Печорина не были низким поведением? Тоже соперник, тоже ругань, но совсем другая ситуация.

И опишите с этой точки зрения поведение Онегина, когда он застал жену с предполагаемым соперником. Низко он себя вел или нормально? И почему?