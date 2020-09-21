Климатическая модель указывает на повышение уровня океана

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21.09.2020, 22:20, Новости дня

Группа ученых из 30 стран мира создала климатическую модель до конца текущего столетия. По их выводам, что бы ни делало человечество, ледники в Антарктиде и Гренландии все равно продолжат таять.

Вопрос только в том, насколько быстро будет происходить этот процесс и как высоко относительно нынешнего уровня поднимется земля в морях и океанах?

Если уровень океана до 2100 года поднимется на 40 см, это будет настоящая катастрофа, в результате которой огромные территории, где сейчас проживает очень много людей, будут затоплены. Более щадящий прогноз – рост уровня воды на 30 см, но это тоже большая проблема, говорят ученые. Если же человечество сможет сократить выбросы парниковых газов, таяние льдов замедлится, но не остановится.



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