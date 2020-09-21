Ученый пояснил, почему вчерашняя еда вкуснее свежеприготовленной

21.09.2020, 22:20, Новости дня

Британский ученый Чарльз Спенсер из Оксфордского университета пояснил, почему вчерашняя еда часто оказывается вкуснее свежеприготовленной. Это особенно касается первых блюд, но вторые также подвержены процессам изменения вкуса.

Наверное, о данном феномене задумывались многие домохозяйки. Почему-то блюдо, приготовленное, остывшее, затем поставленное в холодильник и разогретое перед употреблением кажется намного вкуснее, чем свежеприготовленное.

Секрет в том, что даже в холодильнике при низкой температуре происходят химические реакции. Блюдо будто готовится дважды, а затем и в третий раз, когда его разогревают. Химический состав меняется, а вместе с ним и вкус. Особенно это заметно, когда еда приготовлена из многих компонентов.