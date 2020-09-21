 

Мнение: Депутатша попросила сто тысяч себе на подарок

21.09.2020, 22:00, Разное

Депутатша из Новосиба попросила у своих подписчиков 100 тысяч рублей себе на подарок, за что поймала вагон хейта

Наталья Пинус очень хотела печь для обжига керамики. В свой день рождения мадам разместила пост в соц.сетях, в котором рассказала о своей давней мечте и предложила подписчикам скинуться ей на презент, стоимостью около ста тысяч. Депутат попросила помочь ей, так как “сама себе эту штуку ну точно” не купит, “просто рука не поднимется”, и оставила номер банковской карты.

Подписчики почему-то идею не оценили и обвинили Наташу в попрошайничестве. Мол, каждый хотел бы сотку на халяву получить, да хотя бы десятку! А ты, если так хочется пообжигать что-нибудь, на завод кирпичный иди.

Предприимчивая женщина в своей просьбе ничего плохого не видит и была крайне удивлена такой негативной реакции общественности. Говорит, что это все направленная против нее работа недоброжелателей.

Пинус заверила, что личного дохода у нее нет, а депутатской работой она, как и 90 процентов депутатов горсовета, занимается бесплатно. При этом она считает, что отдается работе на 100% и выполняет свой долг на отлично.

Мы уже всех детей вылечили? Всех стариков накормили? Если да, то можно и на печку такой хорошей тёте скинуть лишнее из своих карманов. Пускай обжигает там что надо, и душу свою радует.

А вы просили скинуться вам на что-нибудь? На виолончель или на бухло, например?

Источник: Достало



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