Мнение: Обвиняя жертву – школьная травля

21.09.2020, 21:45, Разное

Вот, кстати, интересный разворот темы “школьного буллинга”. После “керченского стрелка” и предыдущих подобных случаев массовых расстрелов в школах общество типа ужаснулось, а путинское государство принялось “принимать меры”. Меры такие: во-первых, стали тотально заменять охрану школ – с ЧОПов на РосГвардию (по сути, сделали еще одну кормушку для Золотова и прямой переток госсредств со счетов образования на счета “силовиков”); и во-вторых, очевидно накрячили ФСБ, и они рьяно взялись за дело – бросились искать по всяким пабликам и Вконтакте будущих “стрелков”, по-шерлокхолмсовски рассудив, что это должны быть… кто? Правильно – жертвы школьной травли! То есть задача оперативника проста: надо найти детей, которых травят в школе, и – арестовать. Обвинение прекрасное – “подготовка теракта”, от 8 лет и выше. Ну или – в ПНД на уколы; оттуда дети возвращаются “более добрыми и ласковыми” (слова реальной мамы из ролика, которая за это горячо благодарит ФСБ).

Похоже на сюжет Кафки или на какой-то черный юмор – но это самая что ни на есть суровая правда нашей жизни. Весь ролик Пивоварова – как раз об этом, они подсобрали классный фактический материал, поговорили с кучей людей, с самими обвиняемыми детьми и их родителями. А главный социологический вывод из происходящего должен быть такой: репрессивное государство не может эффективно бороться ни с терроризмом, ни с буллингом; ведь его основной инструмент – репрессия, и всеми своими действиями оно только унавоживает почву для еще большего – в будущем – терроризма.

То есть ФСБ-то делает что умеет, ни на что другое оно все равно не заточено. Плохо то, что проблема “школьного буллинга”, который как раз и порождает всякие колумбайны – вообще не из этой плоскости.

Я бы сказал, что главная проблема – то, что школа теряет свою функцию образовательного учреждения, превращаясь больше в специальный отстойник для детей пролов – просто чтобы пролы спокойно работали, зная, что их дети на огороженной охраняемой территории и не шляются по улицам (а в лучшем случае – в “хорошей школе” – даже заняты какой-нибудь бессмысленной долбежкой). То есть школы превращают в зону, откуда официально (!) нельзя даже выйти без письменного разрешения классного руководителя. А раз так – неизбежно включается групповая динамика, характерная для “групп принудительного членства” (тема моей дипломной работы на психфаке МГУ). Я там, правда, концентрировал внимание на армейских группах, в плане развития процессов “дедовщины”. Но зона, тюрьма, теперь еще и школа – процессы схожие.

В любом случае очевидно: если государство повадится отлавливать жертв буллинга, превентивно (!) вешая на них обвинения в терроризме – этим оно объективно только усилит тот самый буллинг, не оставляя жертвам даже призрачной надежды. Путин же что-то там рассказывал про крысу, которая становится смертельно опасной, будучи загнанной в угол?! Эти идиоты даже своего вождя не читают…