Тело судьи Рут Бейдер Гинзбург будет выставлено для прощания у Верховного суда

21.09.2020, 21:35, Новости дня

Тело покойной судьи Рут Бейдер Гинзбург будет в среду и четверг выставлено для прощания у здания Верховного суда США, а в пятницу доставлено в Капитолий.

В эти дни толпы людей приходят к зданию Верховного суда, возлагая цветы и другие предметы в память о Гинзбург.

В среду утром в суде состоится закрытая церемония с участием родных и близких покойной и других судей Верховного суда. Некоторые из бывших помощников судьи выстроятся на ступенях суда, чтобы понести гроб.

В соответствии с традицией Верховного суда, подобные церемонии проводились в 2019 году, когда умер судья Джон Пол Стивенс, и в 2016 году, когда умер судья Антонин Скалиа.

Вопреки традиции, гроб с телом Гинзбург выставят снаружи здания, а не в Большом зале. Это связано с мерами по сдерживанию коронавируса.

В пятницу гроб доставят в Национальный скульптурный зал в здании Капитолия, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, добавив, что там также состоится закрытая церемония.

На следующей неделе на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии состоится частная церемония погребения, сообщается в заявлении Верховного суда.

Президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что объявит своего кандидата на освободившийся пост в Верховном суде к концу недели. Если Сенат утвердит выбранную президентом кандидатуру, консервативное большинство в суде укрепится, составив 6 голосов против 3.