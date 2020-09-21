Онколог Минздрава: Князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака

21.09.2020, 21:15, Новости дня

Рак известен издревле, сообщил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн. По словам специалиста, князь Владимир и Ярослав Мудрый скончались именно от онкологических заболеваний.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи», – приводит его слова РИА «Новости».

Заявление прозвучало в прямом эфире Всероссийской акции «Неделя здоровья».

Также Каприн заявил, что из зоны повышенного риска по онкозаболеваниям человек, бросивший курить, выходит только спустя 10 лет.

Он также отметил, что народные средства не помогают при лечении онкозаболеваний, а наоборот, только способствуют ухудшению ситуации.

«Я еще ни разу не видел, чтобы народные средства помогли от какого-то онкологического заболевания. Вот запущенные случаи видел – что только не прикладывали – и чистотел, и лопухи на молочную железу, <…> Особенно в 90-е годы, когда, конечно, обеспечение было слабенькое онкологических служб», – приводит его слова ТАСС.

Каприн также сообщил, что пациентам во время химио- и лучевой терапии также нужно отказаться от приема различных биологически активных добавок (БАД), так как они могут дать ложные показания для наблюдающего врача.

По его словам, порядка 15% случаев развития онкозаболеваний можно объяснить генетической предрасположенностью, все остальное зависит от самого человека и его образа жизни. Чтобы обезопасить себя от онкозаболеваний, следует не курить, поскольку курильщики в 30 раз чаще болеют всеми видами рака, отказаться от жирной пищи и следить за индексом массы лета. К раку, по его словам, ведет и употребление красного мяса, злоупотребление алкоголем. Правильный образ жизни, в том числе достаточно физически подвижный, может помочь избежать онкозаболеваний, сказал специалист.

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