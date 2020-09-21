 

В РФ оценили инцидент с прерванным выступлением представителя Крыма в ООН

21.09.2020, 21:15, Новости дня

Все рано или поздно смирятся с тем, что Крым – часть России, сообщил зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев, говоря о прерванном на форуме ООН выступлении представителя полуострова Романа Чегринца.

«Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым – это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти», – цитирует Тайсаева РИА «Новости».

Он добавил, что не в курсе, прервали ли Чегринца по просьбе украинской стороны или по требованию европейцев.

«Может быть, это позиция самих европейцев, но у них позиции совпадают – у нынешних Украины и Евросоюза, совершенно антироссийские позиции», – сказал депутат.

По его словам, на такие выпады необходимо реагировать вложением средств в полуостров и делать из него «в хорошем понимании витрину», для того, чтобы демонстрировать, что Крым, «вернувшись в родную гавань, расцвел».

«А какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит», – заключил Тайсаев.

Напомним, на Европейском региональном форуме ООН прервали выступление сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца после того, как тот назвал полуостров российским.



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