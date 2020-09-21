Мнение: Греко-турецкая война, отказ от «чёрного ноля» и торговая война в Европе

21.09.2020, 21:10, Разное

1. История повторяется. Как и сто лет назад, на юго-востоке Европы набухает война. Турция и Греция не могут поделить между собой месторождения газа, недавно обнаруженные в Средиземном море. Обе страны входят в НАТО, но это делает конфликт только более опасным. За спиной турок стоят США, за спиной греков — Евросоюз:

https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.

Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом Реджепа Эрдогана на достижение максимальной энергетической независимости.

Как отмечает британская The Telegraph, “наблюдатели опасаются, что ошибка или просчет могут привести к военному конфликту между членами НАТО. <…> Анкара утверждает, что многие небольшие греческие острова, расположенные у турецкого побережья, не должны приниматься во внимание при определении морских границ, и обвиняет Афины в попытках несправедливо захватить долю неиспользованных (углеводородных. — Прим. ред.) ресурсов.

Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром”.

Конфликт между Грецией и Турцией — это колоссальная проблема и для США, и для Евросоюза. С точки зрения интересов Парижа и Берлина, терпеть действия Турции — нельзя, потому что если Анкара действительно сможет получить контроль над нефтегазовыми ресурсами восточного Средиземноморья, то окажется, что все гарантии безопасности и геополитического покровительства, которые Евросоюз дает своим членам, являются просто фикцией, а это очень плохо для перспектив Евросоюза в целом.

Более того, в этом случае выяснится, что для того, чтобы “отжать” чрезвычайно ценный энергетический ресурс у двух членов Евросоюза — Кипра и Греции, — даже не требуется наличие какой-то сверхмощной армии или ядерного оружия, и с тотальным унижением двух членов Евросоюза вполне может справиться просто сильная региональная держава — а это с точки зрения внешнеполитических амбиций Евросоюза вообще не лезет ни в какие ворота.

Полагаю, Россия на этот раз в конфликт вмешиваться не будет. Было бы глупо помогать Греции, которая ввела против нас санкции.

2. Германия долгое время была главным столпом европейской политики за счёт жёсткой финансовой дисциплины. У немцев всегда были лишние деньги, тогда как остальные страны ЕС вынуждены были постоянно клянчить помощь у немецкого бюргера.

Таким образом, немецкое правительство всегда решало, кому раздавать субсидии и долги, крепко держа в узде разнородную и несогласную толпу европейских стран. Теперь всё может измениться, так как Германия и сама нуждается в заимствованиях:

https://lenta.ru/news/2020/09/18/debt/

Крупнейшая экономика Европы, Германия, окончательно откажется от политики «черного ноля» и рекордно залезет в долги. О планах министра финансов страны Олафа Шольца пишет Reuters.

Отмечается, что в 2021 году Берлин планирует занять 100 миллиардов евро и направит их на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Таким образом, прежние намерения по выпуску государственных облигаций на 80 миллиардов евро в течение года увеличены на четверть.

Немецкая экономика переживает сильнейший спад с 1970-х годов: во втором квартале она сократилась на 10,1 процента по сравнению с периодом с января по март. Правительство вынуждено запускать масштабные программы поддержки, направленные главным образом на выплату субсидий компаниям с ответным обязательством сохранения занятости.

Реализация плана по наращиванию государственных заимствований будет означать отказ от политики «черного нуля», практиковавшейся на протяжении большей части последнего десятилетия. Она подразумевает отказ от выпуска нового госдолга и стремление к сохранению профицитного бюджета, в котором расходы финансируются за счет доходов, в том числе налогов.

3. ЕС угрожает Британии уже не просто неприятными последствиями свершившегося Брекзита, но и полноценной торговой войной:

https://lenta.ru/news/2020/09/10/trede/

Европейский союз (ЕС) приготовился начать торговую войну против Великобритании, если Лондон нарушит условия соглашения по Brexit (выход королевства из объединения). Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на внутренние документы ЕС.

По данным издания, Брюссель готов наложить штрафные санкции на Великобританию. Если такие меры не дадут нужный эффект, то ЕС выйдет из всех торговых соглашений со страной и введет тарифы на британские товары. Больше всего от этого пострадают британские фермеры и производители автозапчастей, а финансовый сектор может потерять доступ к ЕС, отмечают аналитики.

Ситуацию комментирует Иван Данилов:

https://ria.ru/20200913/brexit-1577144709.html

Конечно, если билль о сохранении свободного передвижения товаров внутри Великобритании даже в условиях срыва переговоров по Брекзиту будет принят парламентом, вряд ли Евросоюз захочет реально вводить торговую блокаду, обеспечивая ее присутствием немецких, французских или итальянских военных кораблей в Ирландском море.

Но Евросоюзу, для того чтобы навсегда (или очень надолго) “опустить” Великобританию в международной табели о рангах и показательно наказать Лондон за выход из Евросоюза, даже не потребуются столь грубые и прямолинейные действия.

Будет достаточно поддержать “легитимное желание” народов Северной Ирландии и Шотландии по выходу из состава Великобритании, которая продемонстрировала полное презрение к международному праву, тем более что среди североирландцев и шотландцев довольно много желающих переехать в Евросоюз вместе со своей малой родиной, оставив Борису Джонсону и будущим лондонским премьерам возможность рулить только Англией и Уэльсом, причем насчет Уэльса тоже есть определенные сомнения.