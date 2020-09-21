Назначен новый прокурор Тернопольской области. Предыдущий не проработал и неделю

21.09.2020, 21:05, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 18 сентября назначила Андрея Миколайчука прокурором Тернопольской области вместо Николая Петришина, который ушел в отставку спустя шесть дней после назначения.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, 41-летний Миколайчук ранее работал на различных должностях в военных прокуратурах Центрального и Южного регионов, а также в прокуратуре сил антитеррористической операции.

Петришина назначили прокурором Тернопольской области 11 сентября. Адвокат Роман Маселко сообщил, что прокурор в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю назначения, где оскорблял подчиненных, употребляя нецензурную лексику.

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, Генинспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, пишет сайт Terminovo.

Издание “Тернополяни” утверждало, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, неофициальная – пьянка на рабочем месте.