 

В Украине началась реконструкция одного из крупнейших газовых хранилищ

21.09.2020, 21:05, Новости дня

В Дашавском подземном хранилище газа начаты работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на производстве. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

“Его реконструкция гарантированно обеспечит высокое качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы, а также повысит эффективность, оперативность и информативность работы технологического оборудования Дашавского газохранилища”, – говорится в сообщении.

По данным “Укртрансгаза”, переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55–65%. Кроме того, обновление технического оборудования будет способствовать уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Автоматизация технологического процесса установки осушки газа, что является частью проекта, даст возможность контролировать качественные параметры подаваемого газа в магистральные газопроводы в режиме онлайн.

Запланированная стоимость реконструкции – 216,6 млн грн. Работы планируется закончить в четвертом квартале 2021 года.

Дашавское подземное газовое хранилище с проектной мощностью 2,2 млрд м³ является третьим по объемам хранения газа газохранилищем Украины.

“Реконструкция Дашавского ПХГ – один из первых проектов, реализацию которого мы начинаем в рамках десятилетней программы реконструкции. Сейчас наблюдается большой спрос на украинские подземные газохранилища как со стороны украинских, так и иностранных клиентов. Поэтому нам очень важно, чтобы техническое оборудование газохранилищ работало без сбоев, а процессы закачки и отбора газа происходили стабильно. Кроме того, реконструкция установки осушки газа позволит улучшить физико-химические показатели. При таких условиях клиентам оператора газохранилищ не нужно будет тратить дополнительные ресурсы на очистку голубого топлива”, – пояснил и.о. генерального директора “Укртрансгаза” Сергей Перелома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / ВВС США анонсировали падение на Землю неработающего российского спутника

20.08 / Прохоров откроет для россиян мир музыкальной виртуальной реальности

23.07 / У собак и кошек найдены антитела к коронавирусу

10.07 / Действие просроченных водительских прав в РФ продлили до конца года

04.08 / Великобритания заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

12.07 / Bild – в бундестаге призвали прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии

05.09 / Штаб ООС сообщил о нарушении перемирия со стороны боевиков

19.09 / Трамп и Байден обвинили друг друга в неспособности справиться с вирусами

29.06 / Обнаружена связь между размером ноги и продолжительностью жизни человека

01.07 / Смолий подал в отставку, Порошенко не избрали меру пресечения. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска