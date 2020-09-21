 

Фокин не исключил, что через месяц покинет ТКГ

21.09.2020, 21:05, Новости дня

Заместитель руководителя делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться. Об этом он сказал в интервью “UA:Українське радіо”.

По мнению Фокина, в Украине не любят пожилых людей, в чем он убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Однако причиной ухода станет не то, что его сейчас “полощут в грязи”, подчеркнул он.

“Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений”, – сказал Фокин.

Он отметил, что не ставит ультиматумы и продолжит искать компромиссы. Но если в течение месяца никто не выслушает его предложения, он задумается об уходе из ТКГ.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации второго президента Украины 81-летнего Леонида Кучму, возглавлявшего ее до 28 июля, и назначил на должность главы делегации 86-летнего первого президента Украины Леонида Кравчука. В августе 87-летний Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

Его раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что “если сторонники войны бесятся”, значит, его слова “попали туда, куда надо”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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