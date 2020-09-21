Климатические зоны в Украине сдвинутся с юга на север в ближайшие 10 лет – ученые

21.09.2020, 21:05, Новости дня

В течение 10 лет в Украине появятся природные явления, к которым страна не готова. Об этом во время пресс-конференции “О вызовах экологического развития в Украине” заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, пишет “Укринформ”.

“По прогнозам климатологов и ученых, природные зоны в Украине сдвинутся с юга на север в ближайшие 10 лет на 150–200 км. Мы почувствуем совсем другие природные условия и климат. Изменение климата не пожалеет никого”, – сказала она.

По словам Цыганок, Украина должна быть готова адаптироваться к этим изменениям.

“Вспомните, в середине апреля, когда Киев накрыла пылевая буря. Эти бури будут повторяться. А снежные зимы, к которым мы привыкли, вряд ли вернутся в наши широты. Одновременно наложились проблема масштабных лесных пожаров, дефицит питьевой воды”, – считает эксперт.

Сильный порывистый ветер 16 апреля поднял песчаную бурю над Киевом и областью. В Киеве, а также в Ворзеле, Ирпене, Буче, Борисполе и других населенных пунктах Киевской области небо изменило цвет из-за огромных масс песка, поднятых в воздух.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Вскоре пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложнялась сильными порывами ветра.

4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества Харьковской области. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

Было уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.