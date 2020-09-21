Мнение: Славный украинский юбилей

21.09.2020, 21:00, Разное

Славный украинский юбилей

В Раде предложили праздновать «день единения с Германией»

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления о праздновании 80-летия «союза» украинских коллаборационистов с нацистской Германией. Речь идет об известной декларации от 30 июня 1941 года, опубликованной в оккупированном нацистами Львове пришедшими вместе с нацистскими оккупантами бандеровцами. Сопровождалось «новое рождение украинской державы» массовыми убийствами, что получило полное одобрение нацистской оккупационной администрации.

Известны и последствия этого «эпохального документа» – нацисты проект сразу зарубили, потому что на Украину у них были иные планы, куда не входило создание маня-мирка украинских коллаборационистов, сколько бы они ни возносили славословий Гитлеру и нацистской Германии. «Генеральный План Ост» предусматривал совсем другие направления использования Украины под нужды немецких колонистов и экономические интересы Третьего Рейха.

«Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму». (с) Мартин Борман

«Мы организуем вдоль дорог небольшие города с населением 10–20 тысяч человек под охраной наших гарнизонов. Вблизи этих городов будут наши автострады, а в радиусе 10 километров — немецкие деревни, чтобы наши люди жили в немецком окружении. Эти поселения-жемчужины … будут поставлять нам здоровое потомство германской крови». (с) Генрих Гиммлер

«Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. То же самое относится, между прочим, к чрезвычайно плодовитым народам Кавказа, а в будущем — частично и к Украине. Пока мы заинтересованы в том, чтобы увеличить численность украинского населения в противовес русским. Но это не должно привести к тому, что место русских займут со временем украинцы». (с) Эрхард Ветцель

Впрочем, это не помешало дальнейшей службе бандеровцев нацистам на оккупированных территориях СССР, где они выполняли полицейские и карательные функции, а также использовались для борьбы с партизанами, находясь на крючке у «Абвера» и СД. С точки зрения нацистов, украинские коллаборационисты всегда рассматривались как унтерменши, которых можно использовать для выполнения грязной работы. Представителей «неарийских народов» нацисты никогда не рассматривали как полноценных союзников, так как это противоречило расовым доктринам и идеологическим установкам Третьего Рейха. Поэтому даже национальные части Ваффен-СС, куда входила и дивизия СС «Галичина», создавались уже в середине или конце войны, когда положение на фронтах заставило использовать даже негодный человеческий материал, которым ранее брезговали.

Ныне мы видим, как вполне открыто в Верховной Раде призывают отмечать союз коллаборационистов с Гитлером, рассматривая этот альянс как часть идеологической основы современной Украины, для которой героизация нацистов и коллаборационистов — это норма. При этом, что примечательно, призывы идут не только от «Свободы» и «Европейской Солидарности», которые сами исповедуют фашистскую идеологию, но и от партии Зеленского – среди инициаторов данного постановления есть и депутаты от «Слуги Народа». Это вполне типичное положение для современной украинской политики, где идеи коллаборационизма и неонацизма расцвели пышным цветом и легализованы на государственном уровне – от символики и глорификации нацизма и коллаборационизма до копирования отдельных практик «славных времен» союза с «Гитлером-освободителем». «Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса» https://colonelcassad.livejournal.com/5422329.html, который предусматривает освобождение оккупированных территорий ДНР и ЛНР от «неарийского населения» с последующим заселением расово-правильными свидомыми украинцами, поразительным образом походит на наброски «Генерального Плана Ост». Разумеется, когда это вскрылось, сразу начались оправдания – это другое, вы не так поняли, и вообще, все это фейк. Потому что аналогии были слишком очевидны.

Как не трудно заметить, идейное родство с коллаборационистами 40-ых пронизывает текущую украинскую власть, и перестановка стульев с заменой одних олигархических петрушек на других не изменяет сущности их подходов к управлению оккупированными территориями. Поэтому наиболее смелые из них предлагают прекращать изображать стеснительную девицу и наконец начать открыто праздновать «союз» с Гитлером. И это на полном серьезе сейчас обсуждается в государственных структурах Украины, находя при этом определенную поддержку. Впрочем, стеснительных пока больше, поэтому, с большой долей вероятности, данный «юбилей» все же будут отмечать неформально, но, конечно, с государственным участием.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/slavnyy-ukrainskiy-yubiley/ – цинк

Приложение.

Генеральный План Ост (на немецком) – http://gplanost.x-berg.de/gplanost.html

О письме Бормана Розенбергу – https://skeptiq.livejournal.com/262936.html