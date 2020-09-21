Мнение: Письмо: “Снова пишет или звонит первой”

21.09.2020, 20:55, Разное

Это тоже сами разбирайте.

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за разбор моих двух предыдущих писем!

https://evo-lutio.livejournal.com/1173857.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1179763.html

Буду очень благодарен, если продолжение этой истории тоже попадет на разбор.

После моей дурацкой попытки расставания, которая была так криво и нелепо исполнена, я молчал 4 или 5 дней. Просто потому, что после разбора второго письма понял, что наговорил слишком много. И в основном глупостей.

Потом она позвонила, приехала и сказала: «Лева, давай просто жить. Время все расставит по местам»

Я же подумал, что тебе все как ребенку расписали в двух разборах.

Я четко помнил две названные Вами причины, почему она отказывалась выйти за меня замуж:

1) Штурман;

2) Недостаточная ОЗ (в первую очередь – отсутствие своей квартиры)

Я осознал, что моя СЗ для нее всегда была ниже, чем ее для меня. И что несмотря на ее приезд – я своими разнообразными комбинациями щипцов, штурманством и паровозами – понизил свою СЗ еще намного ниже. Я понял, что нужно жить сегодняшним днем, а не витать в облаках прошлого: как она меня любила, что говорила, как смотрела раньше и т.д.

Я просто решил изменить все, что смогу изменить в себе. И попробовать восстановить к себе для начала то отношение, что было когда-то, а там видно будет. Тренировался в это время усердно. Похудел где-то на 8 кг. Английский вывел на приличный уровень. И даже первый курс публичных выступлений на английском организовал (я тренер по публичным выступлениям и коммуникациям). В общем, в основном занимался собой.

С ней сначала было непросто. От нее пропали слова любви, но я ожидал этого. Сам тоже старался быть сдержаннее. Быть таким, как был когда-то давно. Убрать любые щипцы, любые намеки, любые разговоры о будущем. Первый месяц мы виделись всего раза четыре. Просто встречи, секс, эмоции. Когда она сама начинала что-то шутить о будущем, о детях, я также отшучивался и переводил тему. Ну, типа, глядя на фото моих сыновей:

– Какие они у тебя красавцы… Интересно, а каким бы был наш ребенок?

– Главное, чтоб ел хоть немного меньше, чем эти два красавца. Чай тебе сделать?

Потом в начале августа была поездка на море. Это были шикарные пять дней. Прогулки, романтика, мы, по-моему, все время почти провели в объятиях. Я прямо физически чувствовал, что ко мне возвращается прежняя С. Снова были всякие шуточные провокации с ее стороны, к которым (после того, как я замолчал на эту тему) я постепенно начал привыкать. Держу на руках в воде долго, целуемся. В конце концов, бросаю ее в воду.

Я – Все, я устал

С. – А обещал всю жизнь на руках носить!

А я как раз был перед морем у доктора. Мне еще в начале года поставили диагноз асептический некроз головки бедра. Проще говоря, спустя какое-то время будет операция по замене сустава. Но когда – неизвестно. Месяц, два, полгода или больше. Она об этом знала.

Я – Мне доктор категорически запретил носить на руках что-то тяжелое, особенно красивых женщин

С – А если женщина женой станет и с рук на шею вылезет?

Я – Про шею доктор ничего не говорил. Говорил качать грудь и руки. Чтоб ходить на руках, если ноги откажут…

С – Я люблю тебя

Я – И я тебя… И доктора тоже

В этот момент она как раз запрыгнула мне на шею. Так спустя почти два месяца вернулись слова любви. Потом во второй половине месяца она съездила за мужем с ребенком, которые два месяца были у его родителей. Я уже привык к этому времени ни о чем не спрашивать, что не касается меня лично. В очередной раз удивился, что когда никуда не лезешь и ничего не спрашиваешь – тебе сами начинают все рассказывать.

После возвращения она мне позвонила и вдруг сама начала рассказывать, что раньше было просто невозможным. Что с мужем отношения, наверное, подошли к какому-то рубежу. Он не видит, что я изменилась. Что так, как было, уже не будет. Что она не представляет, что будет дальше. Будут они жить вместе, не будут и т.д. Что не знает, как дальше жить. Сколько раз раньше я бы наверняка влез в этот рассказ!! Но теперь я молчал, а она после пауз говорила дальше. Я за минут 40 в общей сложности может пару минут что-то говорил. Да и то в самом конце.

Я – Знаешь, я много раз тебе в жизни говорил, что люблю тебя. Но сегодня хочу сказать другое. Я горжусь тобой! Твоим умением смеяться, когда хочется плакать. А плакать – наоборот, без всякого повода. Горжусь твоей выдержкой и твоим ростом. Просто помни, что бы ни случилось – я всегда за тебя.

С – Спасибо тебе огромное за такие слова! Люблю тебя.

А потом через несколько дней мы были у меня дома. Был какой-то шуточный разговор о прошлом. Она что-то вспомнила о кольце, которое я когда-то ей подарил, предлагая выйти замуж. И в контексте разговора мой вопрос прозвучал как-то просто и, на мой взгляд, уместно:

Я – Слушай, а почему ты тогда отказалась?

С (подумав) – Наверное, по двум причинам. Во-первых, ты раньше очень часто подавлял мою волю. Не слышал меня. Себя только слышал.

Я (про себя – первый пункт есть!) – А второй?

На второй она долго думала, как ответить. Но потом таки сказала:

С – Я всегда переживала из-за съемной квартиры. Начнем мы жить вместе. Ведь все может случится. Зная тебя, ты скажешь что-то типа «Да пошло он все» и уйдешь. А я?

Я про себя просто восхитился Вами, Эволюция! Да, у Вас огромный опыт. Но чтоб вот так прямо она назвала два пункта в том порядке, что Вы назвали!

Я про себя думаю: На что ты можешь повлиять? На отношения с мужем – нет. Это их дело. А вот на квартиру могу.

И вспомнил тоже Ваши слова из комментария:

«Купить квартиру прямо сейчас – это вне его локуса. Ну, нет у него денег. А вот начать над этим работать и дать ей это понять – да»

Через неделю, сидя у меня дома, я ей сказал:

Я – Хочу тебе кое-что рассказать…

С (хитро улыбаясь) – Что-то о квартирном вопросе?

Я (ошарашено) – Слушай, не зря вас таких в средние века сжигали… Да.

С – Говори, пока не сжег.

Я не знал точно, как правильно дать ей понять о квартире, чтоб в штурмана не превратиться. Сказал, как чувствовал.

Я (до конца еще не представляя, как я это сделаю) – У меня в течение двух месяцев будут деньги на первый взнос. Есть предварительное добро банка на ипотечный кредит. В общем, через два-три месяца я куплю квартиру. Хочу, чтоб ты об этом знала.

С – Ты покупаешь квартиру себе.

Я – Да, себе. Но если ты захочешь со мной в ней жить, а потом когда-то что-то случится, то я тебе слово даю – это будет твоя квартира.

Я может перегнул с этим заявлением. Что квартира будет ее. Но сказал, как хотел. Потом мы помолчали некоторое время.

С – А какую квартиру ты хочешь покупать?

Я – Ну двухкомнатную где-то на… (называю ее улицу)

С (улыбается) – Ну так рядом необязательно. Можно и на соседних улицах.

Больше мы этой темы не касались. Я за пару недель понял, что у меня реально все получится. Большую часть я заработаю, некоторую – уже одолжил у друзей. В общем – прорвусь. И давно уже мог это сделать, если бы дурака не валял. Но это дело прошлое.

И было в мыслях все четко. Прихожу с деньгами и говорю: «Идем выбирать квартиру?» Да – да. Если по-прежнему нет, то и говорить больше нечего. Куплю себе однокомнатную поближе к детям, да и все.

Но в голове появился другой вопрос. Я думаю, у меня получилось за эти пару месяцев восстановить свою значимость для нее. По крайней мере, такой как она была. Она снова пишет или звонит первой, снова говорит приятные слова, снова заботиться обо мне. Всего этого летом не было. Но я понимаю, что моя СЗ все равно ниже ее СЗ для меня. И я вдруг подумал, что может эта ситуация с квартирой – тоже щипцы? Или, обжегшись, я теперь на воду дую? Квартиру я в любом случае куплю. Но все равно я тяну человека. А она принимает решение. Раньше я просто хотел, чтоб она была со мной. Любыми путями. А буквально вчера осознал, что что-то изменилось у меня в голове. Я очень хочу быть с ней. Но хочу, чтобы она хотела этого также как и я. Что я не хочу давить на нее ничем. Ни квартирой, ни единым вздохом. Не хочу хотеть этого больше, чем она. Не хочу уговаривать. И не хочу, чтоб руль в этой ситуации был отдан ей на откуп. Я хочу равнозначного желания. Или дорастить свою значимость еще, если это возможно

Уважаемая Эволюция! Помогите, пожалуйста, разобраться! Возможно ли что-то сделать, что ее желание быть вместе стало равным моему?

С уважением.