 

Фон дер Ляйен – надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились

21.09.2020, 20:50, Новости дня

Поведение РФ за время строительства газопровода «Северный поток — 2» нисколько не улучшилось, а лишь наоборот, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В беседе с изданием Rzeczpospolita она призвала открыто признать, что «Северный поток — 2» — чистой воды политический, а не экономический проект, который нужно блокировать политическими средствами.


Reuters

«На протяжении долгих лет многие считали, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект. Однако я глубоко убеждена в том, что в большей степени это политическая инвестиция. Образ поведения России во время строительства этого газопровода нисколько не изменился к лучшему, скорее, в худшую сторону. Надежды на то, что торговля и бизнес в газовой отрасли улучшат взаимоотношения с Россией, блекнут. Поэтому, я считаю, что мы открыто должны признать: да, это чистой воды политический проект. И да, он не приведёт к изменению поведения России», — сказала в беседе с Rzeczpospolita глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

В интервью изданию она признала, что Европейская комиссия в бизнес-сфере использовала все имеющиеся в её распоряжении возможности, чтобы заблокировать этот проект. «Сейчас нужно придумать, как поместить это дело в политический контекст», — резюмировала Урсула фон дер Ляйен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Forbes подсчитал возросшее за время пандемии богатство российских миллиардеров

04.09 / Глава НОМ поучаствует в круглом столе «Новых людей» по организации наблюдателей

31.07 / Госэкоинспеция Украины не рекомендует разрезать танкер Delfi, чтобы убрать его с пляжа

31.08 / Стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане

01.09 / Лавров: Рисков в современном мире больше, чем во время Второй мировой войны

01.07 / Латвия запретила вещание RT

15.07 / Баку и Ереван начали кибервойну

10.09 / Ермак удобен, как итальянские туфли: не приносит плохих новостей, не задает сложных вопросов, всегда мягкий и добрый – Богдан

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

15.09 / Трамп раскритиковал СМИ за невнимание к его выдвижению на Нобелевскую премию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска