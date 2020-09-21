Фон дер Ляйен – надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились

21.09.2020, 20:50, Новости дня

Поведение РФ за время строительства газопровода «Северный поток — 2» нисколько не улучшилось, а лишь наоборот, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В беседе с изданием Rzeczpospolita она призвала открыто признать, что «Северный поток — 2» — чистой воды политический, а не экономический проект, который нужно блокировать политическими средствами.



Reuters

«На протяжении долгих лет многие считали, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект. Однако я глубоко убеждена в том, что в большей степени это политическая инвестиция. Образ поведения России во время строительства этого газопровода нисколько не изменился к лучшему, скорее, в худшую сторону. Надежды на то, что торговля и бизнес в газовой отрасли улучшат взаимоотношения с Россией, блекнут. Поэтому, я считаю, что мы открыто должны признать: да, это чистой воды политический проект. И да, он не приведёт к изменению поведения России», — сказала в беседе с Rzeczpospolita глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью изданию она признала, что Европейская комиссия в бизнес-сфере использовала все имеющиеся в её распоряжении возможности, чтобы заблокировать этот проект. «Сейчас нужно придумать, как поместить это дело в политический контекст», — резюмировала Урсула фон дер Ляйен.