Экс-советник Трампа – вывод войск из Афганистана — большая ошибка

21.09.2020, 20:50, Новости дня

В интервью телеканалу CBS News бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер осудил переговоры между афганским правительством и «Талибаном» и вывод американских войск из Афганистана. Макмастер не обошёл вниманием также Китай и Россию, которые, по его словам, стремятся воспользоваться «тройным кризисом» в США.



Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу CBS News назвал вывод американских войск из Афганистана и Германии «большой ошибкой» с точки зрения долгосрочной перспективы национальной безопасности.

Макмастер, ранее служивший в Ираке и Афганистане, выступил с критикой переговоров между афганским правительством и группировкой «Талибан»*, которые в сентябре начались в Дохе. По словам генерал-лейтенанта в отставке, президент США в ходе этих переговоров идёт на слишком большие уступки.

«Своей новой политикой он, по сути, сотрудничает с «Талибаном» во многих отношениях против правительства Афганистана. Я думаю, это неразумная политика», — заявил Макмастер, который добавил, что Белый дом должен поддерживать правительство и силы безопасности Афганистана в их борьбе с террористическими организациями.

По словам бывшего советника Трампа, вместо того чтобы выводить войска из Афганистана или Германии, президент должен идти по пути укрепления партнёрства США и их союзников по всему миру.

«Оба решения — большая ошибка», — подчеркнул Макмастер, отметив, что схожего мнения в отношении сокращения или вывода американских военных из-за рубежа придерживаются как в Демократической партии, так и в Республиканской.

Макмастер также считает, что конфликт в Афганистане стал самым длительным конфликтом, в который ввязывались США, так как в Вашингтоне полагали, что «война будет быстрой, дешёвой и эффективной». Тем не менее затем Белый дом переключился на войну в Ираке, фактически забыл об Афганистане.

По словам бывшего советника, конкуренты США сейчас считают страну «ослабленной и разделённой», видя возможность воспользоваться ситуацией. Макмастер отметил, что в настоящий момент Соединённые Штаты находятся в «тройном кризисе», страдая от пандемии, гражданских беспорядков и неравенства.

В связи с этим «Китай действует намного агрессивнее», полагая, что у них появился шанс воспользоваться слабостями США и стать доминирующей силой в мире. Кроме того, как заявил Макмастер в интервью, РФ «чувствует то же самое», тем не менее в Москве знают, что «слишком слабы», для того чтобы бросить вызов Вашингтону.

Однако Макмастер отметил, что президент РФ Владимир Путин всё же «хочет разделить нас, настроить друг против друга, пошатнуть веру в наши демократические принципы, в наши институты и процессы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.