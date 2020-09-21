Звезда “Сплетницы” Пенн Бэджли впервые стал отцом

21.09.2020, 20:10, Разное

Исполнитель роли Дэна Хамфри в популярном сериале “Сплетница” Пенн Бэджли теперь осваивает новую и, пожалуй, самую интересную для себя роль – отца. И не на экране, а в жизни: его жена (акушерка и доула, кстати) Домино Кирк-Бэджли несколько часов назад опубликовала в Instagram фотографию плаценты, подписанную хештегом #40днейпослеродов. Из этого следует, что сын пары, имя которого пока не обнародовано, родился еще 11 августа. Чуть позже – уже в сторис – Домино выложила снимок с малышом.

Домино с сыном

Напомним, Пенн Бэджли и Домино Кирк начали встречаться в 2014 году. В прошлом актера связывали отношения с Зои Кравиц, а еще раньше, во времена съемок сериала “Сплетница”, Пенн встречался со своей коллегой Блейк Лайвли (сейчас она замужем за Райаном Рейнольдсом и воспитывает троих дочерей). Роман экранных возлюбленных в реальной жизни продлился тогда три года. Как и его экранный герой Дэн Хамфри в “Сплетнице”, актер Пенн Бэджли долгое время был одинок, пока не встретил Домино.

Актер расстался со своим холостяцким статусом в феврале 2017 года – Пенн и Домино связали себя узами брака в здании суда в Бруклине. Торжество они устроили маленькое и семейное, присутствовали на нем лишь близкие и друзья молодоженов: сестры Домино – актрисы Лола и Джемайма Кирк, а также ее сын от первого брака. Большой праздник с повторным обменом клятв супруги организовали лишь в июне, собрав на природе друзей и близких. Среди приглашенных оказались и звездные гости: например, Зак Позен и Маришка Харгитеи.

Пенн и Домино с ее сыном Кассиусом на матче (сентябрь 2019)

В феврале, когда Домино рассказала миру о своей долгожданной беременности, она также призналась, что пережила два выкидыша:

Я снова на этом пути. Беременность после потерь ощущается совсем иначе. После двух выкидышей подряд мы были готовы, что несчастье повторится вновь. Я перестала доверять своему телу и почти свыклась с мыслью, что детей у меня больше не будет, что это все. Как акушерка, я многое понимала. Я потратила все свои силы на то, чтобы отпустить все прошлые потери, которые я видела, и пережить свои собственные. В свою первую беременность в 25 лет я ничего не знала. Я пребывала в блаженном неведении таинства появления новой жизни. Теперь же за моими плечами 10-летний опыт материнства, я дорожу своими знаниями. И ты, наш малыш, уже научил нас воспринимать каждый новый день как нечто новое и непохожее на остальное. Спасибо тебе.

Пенн и Домино на свадьбе (февраль 2017)