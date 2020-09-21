 

Ученые: Лекарство от рака груди может быть эффективным против рака простаты

21.09.2020, 19:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили особенности воздействия на организм препарата олапариб, предназначенного для лечения рака груди и яичников. Установлено, что данное лекарство имеет эффективность и против рака простаты у мужчин.
В исследовании ученых, представляющих Институт исследований рака в Лондоне и Королевский Марсденский фонд (оба – Великобритания), приняли участие 387 мужчин с раком простаты в запущенной стадии, имеющие дефекты в одном или нескольких из 15 генов репарации ДНК. Пациенты, продемонстрировавшие наличие генетических изменений в опухолях, были распределены специалистами на две группы, представители первой из которых имели изменения в BRCA1, BRCA2 или ATM, а второй – в любом другом из изученных генов репарации ДНК. Далее исследуемых разделили случайным образом еще на два состава, после чего одному проводилось лечение с применением олапариба, второй же проходил стандартную гормональную терапию, включающую прием энзалутамида или абиратерона. По завершении научной работы был проведен анализ результатов, показавший у пациентов с присутствующими дефектными генами восстановления ДНК более эффективную блокировку рака простаты олапарибом по сравнению с современными таргентными гормональными препаратами.

Авторы исследования выразили надежду, что результаты открытия могут быть применены на практике уже в ближайшее время. “Это позволит большему числу мужчин с этим заболеванием воспользоваться преимуществами целенаправленного лечения, чтобы они могли сохранить больше драгоценного времени для общения со своими близкими”, – заявил один из руководителей научной работы. Тем не менее, исследователи напомнили о необходимости проведения перед применением препарата консультаций с соответствующими медицинскими специалистами. Об этом пишет MedicalXpress.



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