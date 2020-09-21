 

Удобная обувь таит опасности для ног – новое исследование

21.09.2020, 19:50, Разное


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Подъем со стороны носка – распространенная характеристика многих видов современной обуви, в том числе, спортивной. Благодаря этому «искривлению», передняя часть стопы легче «перекатывается» при беге и ходьбе, что обеспечивает лучший комфорт. Однако влияние такой конструкции обуви на мышцы стоп раньше не изучалось.

В новом исследовании профессор Фредди Зихтинг (Freddy Sichting) из Хемницкого технического университета и его коллеги проанализировали, как работают мышцы ног у людей при различных условиях. В исследовании приняли участие 13 добровольцев. В экспериментах они ходили по беговой дорожке босиком и в сандалиях с разной степенью подъема носка.

Как показало исследование, при ношении обуви с поднятым носком мышцы стоп меньше работают: им требуется меньше усилий, чтобы стабилизировать суставы пальцев ног во время толчка. Именно эта особенность, как выяснилось, дает как дополнительный комфорт, так и возможные неожиданные проблемы.

Ученые опасаются, что со временем мышцы стоп могут ослабевать. Следствием этого может стать повышенный риск подошвенного (плантарного) фасциита. При нем развиваются воспалительные и дегенеративные изменения в подошвенной фасции. Его основные симптомы – боль в стопе и голеностопном суставе.

В настоящее время риск поражений стопы в результате ношения обуви с поднятым носком остается гипотезой. Однако специалист по хирургии стопы из Университета королевы Виктории Тревор Пайор (Trevor Prior) в комментарии The Guardian дал рекомендацию пользоваться по очереди несколькими типами обуви, чтобы минимизировать риск потенциальных осложнений.  



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