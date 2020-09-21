Мнение: Воды не будет до марта

21.09.2020, 19:40, Разное



Симферополь, сегодня.

Действительно – новости из тех, про которые надо бить в набат. Пишет Павел Пряников:



“Круглосуточное видеонаблюдение будет установлено около всех бочек с водой в жилых микрорайонах Симферополя, – сообщил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик. Ранее сообщалось, что неизвестные испортили уже шесть емкостей – пять прорубили топором и одну прокололи.

Также сегодня стало известно о том, что в Симферополе вода, которая и так подается на несколько часов в день, перестала поступать в домах выше 5-го этажа. “В таких домах ставим водозаборы в подвале. Это ближе, чем набирать воду из бочек на улице”, — рассказала глава администрации города Елена Проценко.

Три десятка населенных пунктов Крыма уже перевели на почасовую подачу и подвоз воды из-за ее отсутствия в скважинах. «Вода Крыма» ожидает разрешения на закупку дополнительных водовозок, так как безводный период может продлиться до марта”.

Похоже, в Крыму начинается настоящая гуманитарная катастрофа. Должно было бы идти везде главными новостями в России, но везде молчок об этом (кроме крымских СМИ).

Последняя фраза насчет “безводного периода” – это какой-то “контрольный в голову”. А после марта что будет? И вообще, как это – без воды? Без пищи, по некоторым сведениям, можно чуть ли не три месяца продержаться – но без воды-то, насколько я знаю, максимум – 8 дней! А в Крыму – 2 миллиона жителей!

Я поднимал этот вопрос тут у себя в ЖЖ каждый год практически. И все время ответы были совершенно залихватские, в духе не “дрейфь, всё путем!” и “у нас есть такие приборы – но мы вам про них не расскажем!” Особенно отличались всякие прожектеры в духе барона Мюнхаузена; помню, в комментах весьма популярна была идея, что под Севастополем чуть ли не завтра-послезавтра некто (китайцы?) установят некие “опреснительные установки на атомных реакторах”, и они начнут “как в Израиле” (о да! Непременная ссылка на Израиль! Если евреи могут, то мы-то тем более!) тоннами опреснять морскую воду, так что Крым просто обводнят пресной водой по самое не балуйся; не надо бояться, братан, у дяди Вовы есть хитрый план!

И вот прошло 6 лет с момента аннексии – по решению водной проблемы не сделано, как и следовало ожидать, НИЧЕГО. То есть – вообще ничего. Выкачали всю пресную воду с водоносных горизонтов – и на этом отечественная творческая мысль иссякла. Удивляет только воистину наше посконное долготерпение крымчан (оно, видимо, лучше любой генетической экспертизы выдает глубинное родство крымчан и русских). Украинцы бы, поди, уже Майдан устроили – симферопольцы молчат. Только ведь вдуматься в смысл сообщения – “воды не будет до марта”. Охереть.

И ведь, собственно, и после марта вода вовсе не гарантирована!

Блин, где же ваши опреснительные установки на быстрых нейронах?? Их определенно уже пора запускать.

“С 7 сентября начнется третий этап ограничения водоснабжения, на котором утвержденные ранее графики будут сокращаться по часам: районы, которые получали воду в течение четырех часов, будут получать ее два или три часа. В тех районах, которые получали воду два раза в сутки, могут перейти на один раз в сутки”.