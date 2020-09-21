 

ВАК: «Схиигумен Сергий в своей работе подделал личностный опыт веры»

21.09.2020, 19:37, Разное

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала диплом доктора богословских наук, выданный схиигумену Сергию (Романову), из-за найденных в работе подтасовок результатов личностного опыта веры автора. Группа экспертов установила, что описанные Сергием мистические откровения и личностный опыт веры не воспроизводятся в лабораторных условиях.

Согласно регламенту ВАК, выданный диплом может быть отозван в течение 10 лет в случае, если будет установлено, что описанные в нём результаты экспериментов не являются повторяемыми и достоверными. В своей работе, посвящённой методу промышленной очистки мира, источаемого бюстами императора Николая II, схиигумен Сергий описал ряд видений, которые якобы пришли ему после молитвы иконе монарха. В них архангел Гавриил якобы сообщил священнослужителю способ перегонки выделяемого Николаем II чудесным образом мира в этиловый спирт. Назначенная ВАК группа из 10 экспертов, в числе которых были академики РАН по кафедре богословия, на протяжении месяца пытались читать аналогичные молитвы, однако никому из них видения с архангелами не удалось воспроизвести. На этом основании комиссия пришла к выводу о фальсификации Романовым личностного опыта веры.

«Богословие – пока ещё очень молодая наука, и методика экспериментальной проверки откровений и видений ещё не очень хорошо развита. Однако мы оттачиваем этот аппарат, без которого нельзя установить, где настоящий личностный опыт веры, а где какие-то субъективные измышления и галлюцинации не вполне здорового ума под действием алкоголя. В течение 20 лет, если в это инвестировать 50-60 млрд. рублей, отечественная теология станет флагманом мировой науки, достоверно умеющей отделять зёрна от плевел», — сказал глава экспертной группы митрополит Токийский Даниил (Нусиро).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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