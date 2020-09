Первый виртуальный киносмотр дал старт оскаровской гонке

21.09.2020, 19:31, Новости дня

Завершившийся в минувший уикенд 45-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) дал старт оскаровской гонке, определив ее первых фаворитов.

TIFF, являясь, согласно своему регламенту, неконкурсным фестивалем фестивалей, тем не менее вручает несколько наград в категории зрительских симпатий, а также почетные призы. Премия «Выбор народа» (People’s Choice) определяется голосованием зрителей. В последние годы эта премия стала вектором, почти безошибочно указывающим на будущих фаворитов оскаровского сезона. Из-за пандемии церемония «Оскар» сдвинута на конец апреля.

Не сидеть сложа руки

В этом году торонтские зрители выбрали картину «Земля кочевников» (Nomadland), снятую американской китаянкой Хлои Чжао. Ранее на фестивале в Венеции эта лента удостоилась главной награды – «Золотой Лев». Обозреватели полагают, что «Земля кочевников» является ранним фаворитом предстоящего сезона наград. А Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в этом невеселом путешествии по западным штатам Америки, критики называют первым реальным кандидатом на актерскую премию «Оскар».

Второе место в конкурсе зрительских симпатий досталось драме «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami…) Реджины Кинг. Это режиссерский дебют известной актрисы, получившей «Оскара» в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Если Билл-стрит могла бы заговорить».

«Одна ночь в Майами»

Реджина Кинг адаптировала камерную пьесу Кемпа Пауэра. Почти все действие происходит в феврале 1964 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе, куда после триумфальной победы на боксерском ринге над грозным соперником приходят ставший чемпионом мира Кассиус Клей (вскоре объявивший, что теперь его имя Мухаммед Али) и его не менее именитые друзья – радикальный политик Малкольм Икс, звезда американского футбола Джим Браун и эстрадный певец Сэм Кук.

Поначалу Клей бахвалится: я, мол, завоевал мир в 22 года, а Александр Македонский в 30 лет. Сэм Кук тем временем расстроен по поводу неудачного выступления в элитном клубе, а Джим Браун увлечен приглашением сыграть в большом кино, пусть даже до обидного маленькую роль. И лишь Малкольм Икс будоражит своих друзей серьезными вопросами – можно ли почивать на лаврах, когда повсюду в стране нарушаются права чернокожих, и что должны предпринять они, видные афроамериканцы, в этой связи. Многочасовые дебаты не приведут друзей к консенсусу, но после бессонной ночи звездная четверка утвердится в главном – нельзя сидеть сложа руки.

В категории документального кино «выбор народа» пал на канадский фильм «Неудобный индеец» (Inconvenient Indian) режиссера Мишель Латимер. Сама она наполовину индианка, наполовину франко-канадка. Латимер взяла за основу книгу Томаса Кинга, языком кинообразов исследуя трагический процесс колонизации Северной Америки. Она показывает, что главным оружием белой экспансии стало насильственное изгнание коренных жителей с их исконных земель. А сегодня, утверждает Латимер, налицо попытки стереть из исторической памяти индейцев факты культурного наследия, богатых креативных традиций этих народов. Среди тех, с кем она беседует для фильма – художник Кент Монкман и кинематографист Алетея Арнакуак-Барил.

«Неудобный индеец»

Салям, фестиваль!

На торжественном закрытии TIFF был показан фильм Миры Наир «Подходящий парень» (A Suitable Boy). Это первый телесериал, который выбран для фестивального закрытия за всю историю TIFF.

Поскольку из-за пандемии коронавируса Торонто почти полностью перешел на виртуальный формат, единственным безопасным местом для традиционного кинопоказа устроители посчитали драйв-ины, где зрители смотрят фильмы в автомобилях, а звук передается по радио или через вай-фай. В нескольких из них, расположенных в зоне Большого Торонто, а также в фестивальном центре TIFF Bell Lightbox, показали фильм Миры Наир.

«Подходящий парень»

Необычным можно считать и выбор фильма для закрытия. Минисериал длится шесть часов, и поэтому показы в драйв-инах были разбиты на три части, с двумя перерывами по 20 минут.

Мира Наир, самая известная из ныне живущих индийских режиссеров, перенесла на экран роман Викрама Сета, изданный в 1993 году. Она известна по фильмам «Салям, Бомбей» и «Свадьба в сезон дождей». Новая ее картина, снятая по заказу BBC, представляет собой крупнобюджетную экранизацию с почти полностью азиатским актерским составом.

Действие погружает зрителя в острый семейный конфликт вокруг выбора подходящего жениха для главной героини. По традиции, решающий выбор должна сделать мать невесты, но она не соглашается принять в семью парня, которого полюбила дочь, поскольку он мусульманин.

Критики отмечают аутентичность показанной в сериале индийской жизни в эпоху послевоенного разделения страны. Сериал уже куплен для коммерческого стриминга онлайновым гигантом Netflix.

Мира Наир удостоена почетной награды фестиваля. Лауреатами этой же премии стали режиссер Хлои Чжао, актеры Кейт Уинслет и Энтони Хопкинс. Из-за пандемии новоиспеченные лауреаты появились только на фестивальных дисплеях. Хопкинс и Уинслет посвятили награды всем тем, кто сражается с «Ковидом» по всему миру. Их выступления были предварительно записаны, а затем демонстрировались в полупустом фестивальном зале.

В Торонто показали новый фильм с Кейт Уинслет «Аммонит» (Ammonite) режиссера Фрэнсис Ли, где она играет Мэри Эннинг, известного британского палеонтолога 19-го века. У Мэри завязывается роман со служанкой, которую играет Сирша Ронан.

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing.

Click to reveal

«Аммонит»

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing – Click to reveal

«Аммонит»

А Энтони Хопкинса можно было увидеть в фильме «Отец» (The Father). В адаптация пьесы Флориана Зеллера 82-летний Хопкинс сыграл героя, страдающего деменцией.

Оба этих фильма также считают потенциальными претендентами на оскаровские номинации.

Мастера и классы

Содиректор TIFF Камерон Бейли назвал год 2020 «годом, который он не скоро забудет».

«Фестиваль стал для нашего сообщества тяжким испытанием, – сказал Бейли. – Пандемия ударила по TIFF со всей силой, и мы ответили тем, что положено в основу фестиваля, – апелляцией к лучшим качествам наших зрителей и необходимыми изменениями в структуре и организации… И мы гордимся тем, что нам удалось совершить».

«Мы были воодушевлены и тронуты реакцией киносообщества, – сказала содиректор TIFF Джоана Висенте. – Нам удалось преодолеть трудности, связанные с остановкой кинопроизводства и отменой других фестивалей, благодаря силе духа наших верных спонсоров, активистов и публики, всех тех, кто вдохновлял нас держаться и не сдаваться».

По словам Висенте, в TIFF-2020 приняли участие около четырех тысяч кинопрофессионалов из десятков стран мира. В числе достижений этого года она назвала повышенное число участниц-женщин. 46 проц. всех показанных фильмов, которых было в программе примерно 50, поставлены режиссерами-женщинами. Одна из онлайн-дискуссий была посвящена активному вовлечению женщин в креативный процесс.

В фестивальной секции Spotlight состоялось онлайн-знакомство с новинками киноматографии Великобритании, России, Украины и Израиля.

Планы российского кино представила новый генеральный директор Роскино Евгения Маркова. Среди перспективных проектов – фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского, где он же сыграл главную роль, приключенческое фэнтези «Серебряные коньки» и романтическая драма «Земля Эльзы» с Вениамином Смеховым и Ириной Печерниковой (увы, недавно умершей) в главных ролях.

В итоговом пресс-релизе руководство фестиваля сообщило о проведении 35 дигитальных сессий, включая мастер-классы с Виолой Дэвис, Лукой Гуаданьино и Тедом Хоупом, встречи с режиссерами Авой Дювернье, Клэр Дени, Барри Дженкинсом, Барри Левинсоном и актерами Холли Берри, Сиоршей Ронан, Дензелом Вашингтоном и другими.

Жучки и фишки

В онлайновом кинорынке TIFF популярными названиями, вызвавшими повышенный интерес покупателей, стали (помимо вышеназванных) «Еще по одной» (Another Round) Томаса Винтерберга, «В синяках» (Bruised) Холли Берри, «Хороший Джо Белл» (Good Joe Bell) Рейнальдо Маркуса Грина, «Ночь королей» (Night of the Kings) Филиппа Лакота, «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman) Корнеля Мундруцо.

В секции радикального кино «Полуночное безумие» фаворитом оказался фильм ужасов «Тень в облаках» (Shadow in the Cloud) режиссера Роузэнн Лианг. Главная «фишка» здесь – в тройном сражении, которое во время Второй мировой войны на Тихом океане ведет бесстрашная летчица. Помимо японцев, ее злейшие враги – это оголтелый мужской шовинизм сослуживцев и нападение в воздухе ужасных крысообразных тварей.

Большой интерес вызвал документальный фильм «MLK/FBI» режиссера Сэма Полларда, познакомивший с ранее неизвестными архивными материалами, касающимися многолетней слежки ФБР за Мартином Лютером Кингом. Глава ФБР Гувер говорил, что он очень опасается «черного мессию». На Кинга собирали всяческий компромат, его подслушивали с помощью «жучков», записывали на аудиопленку, что потом использовалось для попыток шантажировать его и его близких. В фильме отмечается, что полностью документы по делу Кинга будут рассекречены в 2027 году.

В последний день фестиваля Камерон Бейли и Джоана Висенте обнародовали заявление протеста по поводу ареста суданского документалиста Хаджуджа Куки (hajooj kuka). Он был задержан в Хартуме вместе с четырьмя его коллегами по работе в творческой мастерской Civil Lab. В заявлении говорится, что дутые обвинения против режиссера и его задержание указывают на репрессивную политику нынешнего режима Судана. «Когда художникам затыкают рот, все общество страдает», – говорится в заявлении. Два фильма Хаджуджа Куки «Ритмы «Антонова» и «Акаша» были экстренно включены в онлайн-показы.