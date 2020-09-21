США объявили о новых крупномасштабных санкциях против Ирана

21.09.2020, 19:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых масштабных санкций в отношении Ирана.

«Администрация Трампа ясно дала понять, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не дать Исламской Республике Иран, ведущему мировому спонсору терроризма и антисемитизма, распространять смерть и хаос по всему Ближнему Востоку и по всему миру, – заявил Помпео. – Вместо того, чтобы ждать того дня, когда Иран будет угрожать миру ядерным оружием, Соединенные Штаты, продолжая традиции американского глобального лидерства, предпринимают ответственные действия».

«Сегодня под руководством президента Дональда Трампа Государственный департамент, Министерство финансов и Министерство торговли предприняли важные действия по противодействию ядерным угрозам со стороны Ирана, а также распространению ракет и обычных вооружений, – сказал госсекретарь. – В каждой из этих сфер Исламская Республика Иран представляет собой уникальную угрозу для мира. Режим использует свою ядерную программу для шантажа международного сообщества и создания угрозы для региональной и международной безопасности».

По словам Помпео, Иран обладает крупнейшими баллистическими ракетными силами на Ближнем Востоке и поставляет ракеты и технологии их производства таким игрокам, как хути в Йемене и «Хезболла» в Ливане и Сирии. «За последний год США и их партнеры неоднократно перехватывали иранское оружие, направленное хути, демонстрируя, что режим продолжает использовать свой арсенал обычных вооружений для дестабилизации Ближнего Востока и разжигания межрелигиозного насилия и терроризма во всем регионе».

Как подчеркнул госсекретарь, санкции демонстрируют, что США без колебаний будут противостоять угрозам со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп издал новый указ о связанных с Ираном поставках обычных вооружений. «Оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана продлевается на неопределенный срок, и мы гарантируем, что оно останется в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Новый исполнительный указ дает нам инструменты для привлечения к ответственности субъектов, стремящихся уклониться от эмбарго», – пояснил Помпео.

В соответствии с новым указом, Госдепартамент внес в санкционный список Министерство обороны и логистики вооруженных сил Ирана, Организацию оборонной промышленности Ирана и ее директора Мехрдада Ахлаги-Кетабчи, а также венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Госдепартамент и Министерство финансов ввели санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана.

В санкционный список Министерства торговли внесены еще пять лиц, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана.

Министерство финансов внесло в санкционный список три физических лица и четыре организации, связанных с иранской Промышленной группой «Шахид Хеммат», которая занимается баллистическими ракетами на жидком топливе.

«Мы будем продолжать и расширять наши санкции до тех пор, пока Иран не будет готов завершить комплексные переговоры, направленные на устранение злонамеренного поведения режима, – заявил Помпео. – Мы всегда открыты для дипломатии с Ираном, но Иран должен ответить дипломатией, а не эскалацией насилия, кровопролитием и ядерным вымогательством. До тех пор максимальное давление будет продолжаться».