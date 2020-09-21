 

Малышева на хайпе – Личное мнение

21.09.2020, 19:20, Разное

Елена Малышева, которую считают врачом пенсионерки, авторитетно заявила, что Олег Тиньков уехал лечиться в Германию, чтобы спасти 15% россиян.

https://t.me/lenamiro/7159
Видео: Телеграм

Логика телеврачки в следующем: стволовых клеток мало, шанс получить их имеют немногие, а потому следует уважать решение Тинькова лечиться за границей, чтобы нашим больных стволовых клеток досталось больше.

В корне не согласна с теми, кто подумал сейчас, что Малышева сошла с ума. Страшное случилось чуть позже, когда телеврачка позвала к себе в передачу — вот никогда не угадаете! — Диденко.

Инстграмная самка Диденко, считающая себя аптечным гуру, обрадовала всех новостью — ей написала Малышева:


Фото: Соцсети

Программа про лекарства — кого бы позвать? Учёных? Представителей ведущих фармкампаний? Биологов? Нобелевских лауреатов?

В письку их всех! Народу нужен народный аптекарь — Сиська Диденко!

Уровень профессионализма просто зашкаливает. Не знаю, в каком меде училась сама Малышева, но вот Диденко в роли эксперта — это говорит об уровне просветительской передачи.

Танец яичек был. Теперь Малышева нам расскажет, чем поможет сухой лёд, когда муж опостылел. Нет, ну а чего? Мало ли, вдруг пенсионерке Зое Петровне тоже её старикан надоел, а Инстаграма у неё ещё нет.

Не пора ли просто запретить передачу Малышевой, как считаете?

Источник: Лена Миро



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